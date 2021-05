TJGO autoriza realização de concurso para o cargo de Analista Judiciário

O presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, desembargador Carlos Alberto França, determinou a realização de concurso público para o provimento de cargos vagos de analista judiciário no 1º grau de jurisdição. Os cargos vagos decorreram de exonerações e de aposentadorias nos últimos anos.

Para realização do certame, em caráter de urgência, Carlos França levou em consideração a premente necessidade da contratação de servidores para a reposição da força de trabalho, propiciando ao Poder Judiciário prestar um bom serviço à sociedade goiana.

O concurso visa o preenchimento de 99 vagas desprovidas do cargo de analista judiciário e para as vagas que surgirem durante o prazo de validade do certame. Foi determinada a remessa dos autos do procedimento administrativo à Comissão de Seleção e Treinamento do Tribunal, para adoção das providências necessárias à realização do concurso.

Clique no link da bio e leia mais em www.rotajuridica.com.br