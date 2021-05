Use Mais lança hub digital com vantagens para todo o Brasil

O Clube Use Mais, que desde 2018 oferece cupons de descontos para serem usados em marcas de todo o Brasil, evoluiu: agora passa a ser a Use Mais Store, uma plataforma que, além do clube, passa a trabalhar com produtos próprios, como a UseDigi, a conta digital e exclusiva da marca, além dos descontos em serviços e produtos de diversas categorias. A plataforma também está ampliando as parcerias com lojas e prestadores de serviços nas áreas de educação, finanças, seguros e entretenimento, dentro outros.

Com mais de 500 mil usuários que tiveram acesso a vantagens exclusivas do Clube Use Mais, com as novas parcerias a tendência é esse número crescer. Mariane Weigert, Head de Produto e Marketing da empresa, acredita que o momento da expansão chegou. “Temos a estrutura e a experiência necessárias para ampliar e tornar a Use Mais referência como um hub de empresas, de diferentes segmentos, atendendo as demandas do público de todo o Brasil”, declara Mariane.

Entre os parceiros que estão disponíveis nessa nova etapa é a Mixme, empresa de entretenimento que serve como um guia para localizar filmes e séries, direcionando o usuário para as maiores plataformas de streamings do mundo, e a facilitadora de pagamentos Paga Para Mim, que fornece praticidade e segurança no parcelamento de contas.

O cadastro é totalmente gratuito para todos os públicos que tiverem interesse em usufruir das vantagens oferecidas pela plataforma, e também para os possíveis parceiros – “empresas que se encaixam na proposta de facilitar e democratizar o acesso do público a produtos diferenciados e relevantes”, observa Mariane. Eles devem acessar a Use Mais Store, localizar o formulário “Quero ser um parceiro”, preencher e encaminhar. Na sequência, a equipe de negócios corporativos entrará em contato.