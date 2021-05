“Investimos na educação por acreditar que a capacitação é essencial para o desenvolvimento do país”, disse Vanderlan durante reunião com reitores do IF Goiano

Durante reunião do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal Goiano, nesta segunda-feira (3), o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) enfatizou que, mais do que nunca, os investimentos na educação são primordiais para o desenvolvimento sócio e econômico do País. O encontro, realizado em ambiente virtual, contou com a participação do reitor do IF Goiano, Elias de Pádua Monteiro, pró-reitores e diretores dos Campus que integram o Instituto, para apresentar os avanços ocorridos por meio dos recursos destinados pelo senador.

Ao todo, Vanderlan destinou, no último ano, emendas no valor aproximado de R$4,8 milhões para investimentos em infraestrutura e aquisição de equipamentos para o IF Goiano e Instituto Federal de Goiás. O senador assegura que não vai parar por aí.

“Acredito que é através da qualificação e de investimentos maciços na educação que vamos conseguir desenvolver o nosso país. Ao lado da saúde, infraestrutura e geração de emprego e renda, a educação tem tido a minha total atenção. As demandas são muitas e é preciso eleger prioridades, por isso é tão importante ouvir o reitor e os diretores para melhor direcionar os investimentos necessários e buscar o desenvolvimento da educação no nosso Estado”, explicou.

O Instituto Federal Goiano possui 14 unidades, 220 cursos, 25 mil alunos e cerca de 1.400 servidores. Atualmente, segundo o Índice Geral de Curso (IGC), conferido pelo MEC, o IF Goiano é o primeiro do Centro-Oeste e o quinto no ranking geral do país que mensura a qualidade das instituições de ensino superior no Brasil.

O reitor, Elias de Pádua Monteiro, agradeceu ao senador pelos investimentos realizados. “Estamos entre os cinco melhores institutos federais do país e isso é motivo de muita alegria para todos nós. Quero agradecer o senador Vanderlan pelo apoio que tem nos dado através da destinação de recursos para promover melhorias e por ele ser um grande defensor da educação pública de qualidade no nosso país”, disse o reitor.

Universidades Supernovas – Durante o encontro virtual, Vanderlan relembrou importante vitória para a educação superior no Brasil com a sanção da Lei Complementar Nº 180, que permite que as chamadas universidades federais supernovas, entre elas, de Jataí e Catalão, em Goiás, possam fazer contratação de pessoal. “Há dois anos, vínhamos lutando no Senado pela autonomia administrativa e financeira dessas universidades e agora começamos a colher os frutos desse trabalho, graças ao trabalho concentrado da nossa bancada federal. E é essa mesma união que vamos buscar para continuar investindo na educação do nosso país”, afirmou.