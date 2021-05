Saúde disponibiliza formulário para comorbidades

Para organizar a próxima etapa do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra Covid-19, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Saúde de Goiás (SES-GO), disponibiliza para os médicos um documento único para que o paciente comprove a comorbidade no momento de aplicação do imunizante.

No modelo de relatório médico padrão, o profissional identificará com um “x” a comorbidade do paciente. Esse documento, atestado pelo médico e com validade de 12 meses, deverá ser entregue pelo paciente na hora da vacinação.

O arquivo está disponível para download.

FORMULÁRIO PADRÃO PARA INDICAÇÃO DE VACINA COVID-19 [pdf, 122kb]