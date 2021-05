Pessoas com comorbidades começam a receber vacina contra Covid-19

Goiânia avança no Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19 e nesta quarta (4) inicia a vacinação em pessoas com comorbidades. Inicialmente, são atendidos os pacientes da Fase 1, conforme determinação do Ministério da Saúde, em 12 pontos exclusivos. Ao mesmo tempo segue a aplicação da primeira e segunda doses em idosos e trabalhadores da Saúde, também em postos específicos. O agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas é obrigatório para trabalhadores da Saúde e pessoas com comorbidades.

O atendimento a pessoas com comorbidades começa por aquelas incluídas na Fase 1, preconizada pelo Ministério da Saúde. A aplicação da primeira dose acontece em 12 unidades de Saúde, exclusivamente para pedestres e por agendamento. A documentação exigida inclui documentos pessoais (RG e CPF), comprovante de endereço e formulário para Vacinação do Grupo com Comorbidades. Estão incluídas nesta etapa:

Pessoas com Síndrome de Down, de 18 anos a 59 anos;

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), de 18 a 59 anos;

Gestantes e puérperas com comorbidades, de 18 a 59 anos;

Pessoas com comorbidades, de 55 a 59 anos;

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

Link para agendamento: https://www.goiania.go.gov.br/agendamento-vacina/

Link do Formulário para Vacinação do Grupo com Comorbidades: https://bityli.com/l9FqG

Confira a lista com as unidades de atendimento para pessoas com comorbidades, por agendamento:

Distrito Leste

Upa Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

Upa Chácara do Governador: Av Padre Monte, s/n Lotes 12, Rua L-13

Distrito Sudoeste

CSF Residencial Itaipu: Rua RI 9, 08 – Qd 107 – Residencial Itaipú

Ciams Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n – Vila Novo Horizonte

Distrito Noroeste

CSF Boa Vista: Av. dos Ipês, s/n – Boa Vista

CSF Novo Planalto: Rua Vm3c Qd 91 Lt 11 Setor Novo Planalto

Distrito Norte

CSF Jd Guanabara I: R. Porto Alegre, 44 – Jardim Guanabara

Distrito Oeste

CSF São Francisco: Tv. Buenos Aires, Lt 01 – S/n – São Francisco

CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n – Conj. Vera Cruz

Distrito Sul

UPA Jd América: Praça C-201, 2-82 – Jardim América

Distrito Campinas-Centro

CSF Leste Universitário: Rua 218 – Setor Leste Universitário

CS Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, 350 – Cidade Jardim