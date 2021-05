Vacinação idosos e profissionais de Saúde continua

Em Goiânia, pessoas com idade a partir de 60 anos continuam recebendo a primeira dose contra a Covid-19, apesar da imunização nas pessoas com comorbidades ter começado nesta quarta-feira (5). A segunda dose continua em idosos a partir de 64 anos, com iniciais de A a I, ambas nesta quarta-feira (5). Não é necessário agendamento, mas portar documento pessoal, comprovante de endereço e, quem for tomar o reforço, o comprovante da primeira dose.

Profissionais de Saúde a partir de 18 anos seguem recebendo a primeira dose, assim como o reforço da Astrazeneca para quem tem aprazamento previsto. O atendimento deve ser agendado pelo app Prefeitura 24 horas para ambos. Quem for tomar a primeira dose deve levar comprovante de vínculo empregatício em unidades de Saúde. Já para o reforço, é necessário levar o comprovante de que tomou a primeira dose.

Link para agendamento: https://www.goiania.go.gov.br/agendamento-vacina/

Unidades de atendimento para pessoas a partir de 60 anos (sem agendamento)

Quarta-feira (05)

Drive thru

Estádio Serra Dourada

Endereço: Av. Fued José Sebba, 1170 – Jardim Goiás

Shopping Passeio das Águas

Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras, Goiânia. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

Pedestres

Escola Municipal Francisco Matias

Endereço: R. Carlos Gomes – Parque Anhanguera, Goiânia – GO

Escola Municipal Lions Clube Bandeirante

Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá, Goiânia-GO

Escola Municipal Coronel José Viana

Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morais, Goiânia – GO

Escola Municipal Santa Helena

Endereço: Av. Curitiba, 400 – Vila Paraíso, Goiânia

Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros

Endereço: Rua Caiapônia, 240 – Jardim Guanabara I, Goiânia

Escola Rotary Goiânia Oeste

Endereço: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América, Goiânia – GO

SESC Faiçalville

Endereço: Avenida Ipanema, Qd. 234/236, n. 1600 – St. Faicalville

Área I da PUC

Endereço: Rua 235, n. 722- St. Leste Universitário

Unidades de atendimento para profissionais da saúde (quarta-feira -5/5) – com agendamento

Primeira dose

Shopping Cerrado

Endereço: Av. Anhanguera, 10.790 – St. Aeroviário, Goiânia – GO

CSF Pq Santa Rita

Endereço: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita

CSF Ville D’France

Endereço: R. Píres Figueiredo, s/n – Res. Ville de France

CSF Recanto das Minas Gerais

Endereço: Rua Siena, s/n – St. Recanto das Minas Gerais

Espaço Sinta-se Bem Unimed

Endereço: Rua 15-A, 212 – Setor Aeroporto, Goiânia – GO

Segunda dose

Espaço Sinta-se Bem Unimed

Endereço: Rua 15-A, 212 – Setor Aeroporto, Goiânia – GO