Goiânia tem seis novo postos para vacinação de grupos com comorbidades

A Prefeitura de Goiânia abre, nesta quinta-feira (6), mais seis postos para vacinar pessoas com comorbidades. São escolas municipais onde será aplicada a vacina AstraZeneca/Fiocruz, que não precisa ser acondicionada em unidades de saúde como a Pfizer/BioNTech. O total de locais para atender esse público, previsto na Fase 1 da estratégia determinada no Plano Nacional de Imunização (PNI) (veja lista abaixo), passa de 12 para 18. No geral, serão 26 pontos de vacinação espalhados pela cidade (veja lista abaixo).

A Secretaria de Saúde segue também com a aplicação da primeira e segunda doses em idosos nesta quinta-feira (6), para quem tem nomes com iniciais de J a M, e na sexta-feira (7/5) de N a Z, além de trabalhadores da saúde. O agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas é necessário para trabalhadores da saúde e pessoas com comorbidades. Link para agendamento: https://www.goiania.go.gov.br/agendamento-vacina/

Estão incluídos na Fase 1 os seguintes grupos:

• Pessoas com Síndrome de Down, de 18 anos a 59 anos;

• Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), de 18 a 59 anos;

• Gestantes e puérperas com comorbidades, de 18 a 59 anos;

• Pessoas com comorbidades, de 55 a 59 anos;

• Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

Unidades de atendimento para pessoas com comorbidades – com agendamento

Distrito Leste

– Upa Novo Mundo: Av. New York, 667-569 – Jardim Novo Mundo

– Upa Chácara do Governador: Av Padre Monte, s/n Lotes 12, Rua L-13

Distrito Sudoeste

– CSF Residencial Itaipu: Rua RI 9, 08 – Qd 107 – Residencial Itaipú

– Ciams Novo Horizonte: Rua, Av. Eng. José Martins Filho, s/n – Vila Novo Horizonte

– Escola Municipal Francisco Matias

Endereço: R. Carlos Gomes – Parque Anhanguera, Goiânia – GO

Distrito Noroeste

– CSF Boa Vista: Av. dos Ipês, s/n – Boa Vista

– CSF Novo Planalto: Rua Vm3c Qd 91 Lt 11 Setor Novo Planalto

– Escola Municipal Coronel José Viana

Endereço: Rua CM7 – St. Cândida de Morais, Goiânia – GO

Distrito Norte

– CSF Jd Guanabara I: R. Porto Alegre, 44 – Jardim Guanabara

– Escola Municipal Pedro Costa de Medeiros

Endereço: Rua Caiapônia, 240 – Jardim Guanabara I, Goiânia

Distrito Oeste

– CSF São Francisco: Tv. Buenos Aires, Lt 01 – S/n – São Francisco

– CSF Vera Cruz II: Av. Leopoldo de Bulhões, s/n – Conj. Vera Cruz

– Escola Municipal Lions Clube Bandeirante

Endereço: Praça da Bandeira, 200, Quadra 30, Bairro Goiá, Goiânia-GO

Distrito Sul

– UPA Jd América: Praça C-201, 2-82 – Jardim América

– Escola Rotary Goiânia Oeste

Endereço: Rua C-118, n. 389, Qd. 238, Lt.19, Jardim América, Goiânia – GO

Distrito Campinas-Centro

– CSF Leste Universitário: Rua 218 – Setor Leste Universitário

– CS Cidade Jardim: Praça Abel Coimbra, 350 – Cidade Jardim

– Escola Municipal Santa Helena

Endereço: Av. Curitiba, 400 – Vila Paraíso, Goiânia

Unidades de atendimento para pessoas a partir de 60 anos – sem agendamento

Drive thru

Estádio Serra Dourada

Endereço: Av. Fued José Sebba, 1170 – Jardim Goiás

Shopping Passeio das Águas

Endereço: Av. Perimetral Norte, 8303 – Fazenda Caveiras, Goiânia. Acesso exclusivo pela entrada da Av. Perimetral

Pedestres

SESC Faiçalville

Endereço: Avenida Ipanema, Qd. 234/236, n. 1600 – St. Faicalville

Área I da PUC

Endereço: Rua 235, n. 722- St. Leste Universitário

Unidades de atendimento para profissionais da saúde – com agendamento

Primeira dose

Shopping Cerrado

Endereço: Av. Anhanguera, 10.790 – St. Aeroviário, Goiânia – GO

Endereço: Rua SR 1, 290 – Parque Santa Rita

Endereço: R. Píres Figueiredo, s/n – Res. Ville de France

Endereço: Rua Siena, s/n – St. Recanto das Minas Gerais • Espaço Sinta-se Bem Unimed

Endereço: Rua 15-A, 212 – Setor Aeroporto, Goiânia – GO

Segunda dose

Espaço Sinta-se Bem Unimed

Endereço: Rua 15-A, 212 – Setor Aeroporto, Goiânia – GO