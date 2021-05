“Meu Corpo Não é Corrimão” alcança 200 mil pessoas

A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta quarta-feira (5) o balanço da campanha “Meu Corpo Não é Corrimão”, realizada pela Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM). Cerca de 200 mil pessoas foram alcançadas em dois meses da ação.

A campanha que foi lançada no dia 8 de março, para marcar o Dia Internacional da Mulher, teve como objetivo combater, alertar e conscientizar a população sobre o assédio sexual sofrido por mulheres nos ônibus do sistema de transporte público coletivo.

A campanha será realizada de forma contínua com ações afirmativas, educativas e preventivas. A próxima etapa será a capacitação dos motoristas do transporte coletivo para que possam agir em caso de importunação sexual dentro dos ônibus.

Segundo a secretária da Mulher, Tatiana Lemos, esses profissionais terão um papel importante no combate à violência sexual contra as mulheres. “Eles serão capacitados para saberem como lidar nessas situações. Será uma soma de esforços no combate ao abuso sexual no transporte coletivo”, disse.

A ação, que conta com a parceria da RedeMob e da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), ocupou espaço em mil veículos do transporte coletivo para a colagem de cartazes, além de divulgação em todas as TVs existentes nas plataformas.

Os cartazes instruíram as vítimas a denunciarem importunações sexuais dentro dos ônibus por meio do telefone 190 da Polícia Militar, pelo 153 do programa Mulher Mais Segura da GCM ou em uma das delegacias da Mulher existentes na capital. A SMPM também está com o canal aberto para as denúncias.