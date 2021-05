Caldas Novas recebe drive-thru sustentável nos dias 17, 18 e 19 de maio

Caldas Novas (GO) recebe nos dias 17, 18 e 19 de maio um ponto de coleta especial para descarte de resíduos eletrônicos. A ação, intitulada ‘Drive-thru do Resíduo Eletroeletrônico’ (REEE), é promovida pela OSC Programando o Futuro e pela Green Eletron, gestora sem fins lucrativos de logística reversa de equipamentos eletroeletrônicos e pilhas no Brasil.

A população poderá entregar eletroeletrônicos de uso doméstico de pequeno e médio porte (computadores, impressoras, telefones, carregadores, pilhas gastas e eletrodomésticos – acesse a lista completa aqui ) sem sair do carro, respeitando as regras de distanciamento social impostas pela pandemia do novo coronavírus, de forma totalmente segura. Basta levá-los aos locais onde os eventos acontecem (veja abaixo).

Segundo um relatório da Universidade das Nações Unidas, o Brasil descartou apenas em 2019 mais de 2 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos, sendo que menos de 3% disso foi reciclado. A ação visa sensibilizar a população sobre a importância e a necessidade da destinação correta deste tipo de resíduo.

A campanha faz parte da Caravana do Descarte, projeto que une capacitação profissional de jovens, recondicionamento de resíduos eletrônicos, doação de equipamentos, educação ambiental e preservação do meio ambiente. Os itens sem condição de uso serão reciclados, mas aqueles que possam ser reabilitados serão doados para instituições de ensino.