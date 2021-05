Passos para administrar bem o seu negócio durante a pandemia 

Você sabia que no ano de 2020, pela primeira vez na história, mais de metade dos brasileiros estiveram sem emprego? Administrar bem uma empresa sempre foi importante, porém isso se tornou ainda mais relevante ao longo da pandemia de Covid-19. Prova disso é que somente em Goiás mais de 12 mil empresas fecharam as portas em 2020, segundo dados da Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg).

Se você tem um pequeno, médio ou grande negócio ou quer abrir sua empresa, o professor e coordenador dos cursos de Gestão Comercial e Administração da Faculdade Senac Goiás, Marcos Eduardo de Souza Lauro, preparou 4 passos para te ajudar a ter mais resultados e lucro.

Passo 1 – Planejar com base em cenário

Nós não sabemos como as operações estarão na semana que vem ou mês que vem, isso vale para todas as empresas do Brasil. Então é importante planejar com base em cenários. Por exemplo: você pode considerar um cenário no qual sua empresa funcione normalmente, com quantidade de funcionário e vendas como já ocorria antes da pandemia.

Um segundo cenário possível seria a impossibilidade de você atender o seu cliente de forma presencial. Um terceiro cenário seria em relação às pessoas: se os seus funcionários adoecerem e não puderem comparecer?

Considerando isso, você vai conseguir não eliminar o risco, mas mapeá-lo e possivelmente reduzi-lo.

Passo 2 – Usar a tecnologia a favor do seu negócio

Existem vários aplicativos gratuitos que você pode utilizar em todas as áreas do seu negócio, inclusive para planejar a abertura dele. Você pode utilizar os aplicativos para se comunicar com os clientes, para enviar informações sobre o seu produto (como imagens e vídeos) e até para substituir uma viagem que foi desmarcada por uma videoconferência.

Utilizando-se dessa tecnologia e desses aplicativos, não só durante a pandemia, mas também depois, o seu negócio com certeza irá agradecer.

Passo 3 – Conhecer custos de desperdícios e perdas

Com o avanço da pandemia e os negócios tendo que fechar uma hora e abrir em outra, alguns produtos tiveram avarias e perdas, e precificar isso é essencial. Quanto essa perda, esse desvio, representa para o seu negócio? É importante que você saiba isso porque vai facilitar na hora de precificar o seu produto. Conhecer os seus custos é essencial, porém mais que isso, é importante que você conheça quanto custa o seu produto não comercializado.

Passo 4 – Olhar para as pessoas

Observe a saúde dos seus funcionários, mas não somente em relação à Covid-19. Observe se algum deles perdeu um parente próximo ou um amigo, converse com eles. Busque formas de apoiar os seus funcionários neste momento difícil. As pessoas são peças essenciais em qualquer negócio e com saúde elas vão contribuir ainda mais para a gestão da sua empresa.