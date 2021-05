R$ 200 mi serão investidos em melhorias de ruas e avenidas

O governador Ronaldo Caiado anunciou, nesta segunda-feira (10), que fará investimento de R$ 200 milhões na reconstrução de vias urbanas, dentro do Goiás em Movimento – Eixo Municípios, programa promovido pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra). “Anuncio aqui, ao lado do presidente da Goinfra, Pedro Sales, o maior programa de assistência aos munícipios para a recuperação das suas principais avenidas”, disse em vídeo divulgado por meio de suas redes sociais.

Na primeira etapa, serão contempladas 100 cidades, onde foram identificados os casos de maior gravidade, segundo a equipe de planejamento da agência e com base em dados do Instituto Mauro Borges (IMB). Com o convênio firmado, a Goinfra irá promover recapeamento asfáltico, drenagem e sinalização vertical e horizontal de malha viária urbana em pontos definidos por cada prefeitura. “Vamos, juntos, reconstruir esse asfalto nas suas cidades e devolver Goiás aos goianos, dando dignidade à população que vive em cada um dos 246 municípios do Estado”, enfatizou o governador no vídeo.

Dentre as 100 cidades da primeira etapa do programa, há representantes de todas as regiões do Estado. Elas foram divididas em lotes de 10 em 10 municípios, para atender com rapidez as demandas de cada grupo. A expectativa é que, em até 90 dias, o pacote de obras seja licitado e as máquinas comecem a chegar às cidades contempladas já no próximo semestre.

A vulnerabilidade dos municípios, sob o ponto de vista fiscal, somada aos custos elevados dos serviços rodoviários, levaram à depreciação das vias urbanas ao longo dos anos. “Diante deste cenário, as prefeituras não conseguiram investir em manutenção e recuperação de suas infraestruturas, que foram se depreciando com o tempo”, pontuou o presidente Pedro Sales. A situação se agravou com a pandemia da Covid-19, quando as gestões municipais tiveram de forçar aporte na saúde.

“Esta é a etapa piloto do programa, com 100 municípios contemplados em todas as regiões do Estado. A partir daí, vamos aperfeiçoar nosso trabalho e atender a todos os 246 municípios goianos”, projetou Pedro Sales.