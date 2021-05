“Todos devem tomar a vacina contra a Covid-19. Só assim vamos diminuir as mortes e voltar a ver nosso país crescer”, disse Vanderlan

O senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO) recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 nesta segunda-feira (10), na UBS Santa Rosa, em Senador Canedo. Vanderlan, que é diabético e hipertenso, atendeu ao chamado de vacinação para pessoas portadoras de comorbidades.

“A vacinação é o caminho mais seguro que temos para conter a pandemia do Covid-19, reduzir internações, casos graves e óbitos. Hoje, atendi ao chamado das autoridades de saúde e estou muito feliz por ter sido imunizado. Mais feliz ainda pela vacinação acontecer nesta unidade de saúde que foi construída durante o meu mandato como prefeito. Convido a todos que têm algum tipo de comorbidade a virem se vacinar. Só imunizado nosso Brasil vai voltar a sorrir e crescer”, disse.

Atualmente, no Brasil, pouco mais de 35 milhões de pessoas, ou seja, 16,68% da população, receberam a primeira dose da vacina. Para Vanderlan, um dos caminhos mais eficientes para acelerar a imunização é com a participação e apoio do setor privado.

“Apresentei, no Senado Federal, o PL 1033 que autoriza o setor privado adquirir vacinas para imunizar seus funcionários e, ainda, doar 50% das doses adquiridas ao SUS. O projeto está em tramitação, mas torço para que entre em pauta o mais breve possível, pois a vacinação segue lenta no nosso país e é possível acelerar esse processo com a ajuda do setor privado que pode e quer contribuir”, disse o senador.

Durante a vacinação, Vanderlan voltou a enfatizar que o momento pede foco nas pautas positivas que vão fazer o Brasil sair da crise econômica e social. “Não é hora de perder tempo e nem energia com CPI’s eleitoreiras. A prioridade é a vacinação em massa da população e as ações que vão fazer o nosso país voltar a crescer. Tenho percorrido diversos municípios do nosso Estado para verificar onde precisamos investir e há muito trabalho a ser feito. Esse é o foco”, explicou o senador que nos últimos dias visitou cidades no entorno do DF e do sudoeste goiano.