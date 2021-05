Tribuna Política | PRTB antecipa apoio à reeleição de Ronaldo Caiado e diz que chapas proporcionais estão 70% preenchidas

Presidente do PRTB em Goiás, o diretor-presidente da Iquego, Denes Pereira, afirma que o diretório regional do partido está com “tranquilidade 100%” sobre possibilidade de alteração em sua composição devido a movimentações nacionais. “Tenho 15 anos de partido e boa relação com os grupos apoiados pelo PRTB. Nossa preocupação nesse momento é formar as chapas de deputado federal e estadual que apresentaremos em 2022. Ambas estão 70% preenchidas. Vamos, pela primeira vez, eleger um deputado federal pelo partido”, garante ele. A legenda não conta com fundo partidário, mas o presidente ressalta que tem como atrativo o fato de já ter pré-candidatos em todas as regiões do estado e os com mandato – dois deputados estaduais e dois vereadores em Goiânia – terem presença constante e força política na região metropolitana da capital. “Sabemos o que é ganhar eleição. Sem fundo, sem tempo de TV, conseguimos eleger deputado com 13 mil votos”, finaliza Denes, ao ressaltar que o partido vai apoiar a reeleição do governador Ronaldo Caiado (DEM) e o nome de sua chapa ao Senado.

Sudoeste

Daniel Vilela conseguiu filiar o ex-deputado Heuler Cruvinel a seu MDB. Para início de montagem de chapa proporcional é nome forte tanto para federal quanto para estadual.

Vice-presidente

Daniel que corra para formar as chapas. É que Paulo Cezar Martins também está em campo atrás de nomes e já sinalizou vontade de ocupar a presidência do partido.

Ligadões

“O Paulo Cezar e o Bruno Peixoto [de saída do MDB] têm mais contato com nossos companheiros do interior que o próprio presidente”, reclama um emedebista.

Descuido?

A prefeitura de Trindade distribuiu a famílias de baixa renda cestas com alguns dos alimentos com data de validade vencida. A denúncia foi feita pelo vereador Dr. Edson Cândido (PDT).

Batata quente

Os produtos, segundo o vereador, foram adquiridos na gestão de Jânio Darrot (PSDB), em setembro do ano passado, e deveriam ter sido entregues até dezembro. Até o início da semana passada, o atual prefeito, Marden Júnior (PSDB), não havia concluído a distribuição.

Vacina, sim

O empresário e ex-presidente do Grupo JBS, Júnior Friboi, tem mais de 60 anos e tomou a vacina contra Covid-19 na quarta-feira, 5, por volta das 13h, na UPA Dr. Paulo de Siqueira Garcia, antigo Cais Chácara do Governador, em Goiânia.

Política, não

Perguntado se voltaria a buscar algum cargo público, Friboi disse estar focado apenas em suas empresas. Ele foi presidente da JBS e se colocou como pré-candidato a governador de Goiás, em 2014, pelo MDB. Foi rifado por Iris Rezende.

Em baixa

O cantor Gustavo Lima quer se aventurar na política goiana. Se imaginar que voto aqui é fácil de se conquistar como é bilheteria em shows sertanejos, verá nas urnas resultado decepcionante como o do colega José Rico, em 2014.

Morrinhos

O deputado estadual Julio Pina (PRTB) se licenciará do mandato por 120 dias, e o primeiro suplente Maycllyn Carreiro, de Morrinhos, exercerá no período mandato na Assembleia.

Aparecida

Max Menezes (MDB) é o primeiro suplente da coligação e deve assumir na Assembleia a vaga de Humberto Aidar (MDB), que com a aposentadoria do conselheiro Nilo Resende é o favorito à indicação para o TCM.

Conscientização

Presidente da Comurg, Alex Gama diz que a prefeitura de Goiânia vai realizar campanhas de conscientização para que a população deixe de descartar irregularmente entulhos nas calçadas.

Punição

Caso não ocorra uma mudança comportamental, diz ele, o executivo vai procurar a Câmara para endurecer a legislação. Atualmente, o município aplica multa de até R$ 5 mil para quem descarta entulho na calçada, por exemplo.

Prêmio nacional

O Centro de Genética Humana HC/UFG/EBSERH receberá da Câmara dos Deputados o Prêmio Dr. Pinotti – Hospital Amigo da Mulher. A instituição foi indicada pela deputada federal Flávia Morais (PDT).

Saúde da mulher

A unidade atende a gestantes com fetos com malformação devido a anomalias genéticas, e é referência na identificação de síndromes, como a de Down, doenças do sexo, gênese do câncer, reprodução humana, comportamento humano e, de forma especial, a obstetrícia.

Anápolis

O governo de Goiás buscou, via vice-governador Lincoln Tejota (Cidadania), apoio do Ministério da Infraestrutura para que a Infraero faça inspeção no Aeroporto de Cargas de Anápolis para que possam ser realizadas intervenções na estrutura. O objetivo é fortalecer a logística multimodal que passa por Anápolis.

Improviso > A Câmara de Goiânia não teve tempo ou aguardava o prefeito Rogério Cruz finalizar a nomeação de seu secretariado para identificar os gabinetes. Raphael da Saúde (DC), por exemplo, assumiu a vaga de Wellington Bessa (DC), nomeado secretário de Educação

1 Sinal Vermelho

O governador Ronaldo Caiado (DEM) sancionou a lei que institui o Protocolo Sinal Vermelho, de combate e prevenção à violência doméstica e familiar em Goiás

2 Asmego

A sugestão foi da presidente da Asmego, Patrícia Carrijo, que a considera uma evolução no combate à violência doméstica. O PL foi do presidente Lissauer Vieira (PSB)

3 Na palma da mão

Agora, quando as vítimas mostrarem um X vermelho na palma da mão, é lei os recptores da mensagem prosseguirem com a denúncia, já que é um pedido de socorro legítimo.