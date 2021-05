Parlamentares goianos são citados em esquema de Bolsonaro de R$ 3 bilhões para aumentar apoio no Congresso

No domingo (9) o jornal Estado de S. Paulo trousse uma reportagem especial denunciando um esquema de orçamento secreto montado pelo presidente Jair Bolsonaro para garantir o apoio no Congresso Nacional. O esquema atropela a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e posições assumidas pelo presidente durante a campanha e já no exercício do mandato.

Os documentos mostram uma liberação sigilosa de R$ 3 bilhões para serviços de obras e compras de tratores e máquinas agrícolas, por preços até 259% acima dos valores de referência, indicados por um grupo de deputados e senadores. Segundo a matéria, o esquema seria para auxiliar base no Congresso.

Os parlamentares goianos citados são: José Nelto (Podemos), Vitor Hugo (PSL) e Lucas Vergílio (Solidariedade).