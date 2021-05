Denise Gomes é atração do sarau virtual do HGG nesta quinta-feira

A edição do sarau virtual do Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG, desta quinta-feira, 13 de maio, será com a cantora Denise Gomes, que se apresentou pela primeira vez no projeto em 2014. Com mais de 20 anos de carreira, Denise chega com um repertório composto por músicas religiosas e populares de Alceu Valença, Benito de Paula, Gonzaguinha, entre outros. Esta é a terceira apresentadora da cantora no projeto de humanização do HGG.

Denise conta que, antes da pandemia, sempre se apresentava para os idosos de um abrigo e também para o projeto “Meninas de Luz”, da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG). “Quando canto para os velhinhos eu me emociono muito. Teve uma vez que eu toquei Beijinho Doce para uma senhora que nem falava direito mais, ela chorou e eu chorei junto”, lembra.

Quanto ao Sarau do HGG, que leva semanalmente a música para o ambiente hospitalar, Denise aprova. De acordo com ela, a música é um ponto positivo para a recuperação dos pacientes. “A música alegra, devolve a vida”. A cantora relembrou outra ocasião em que esteve no HGG cantando aos pacientes e agradeceu o convite para agora participar do Sarau Virtual.