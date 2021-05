Família Del Valle com novo visual unificado 

Del Valle anunciou que vai passar por uma grande transformação lançando novas embalagens com visual unificado, que segundo a assessoria a mudança foca em todo o prazer que a fruta pode proporcionar.

Del Valle oferece opções de sucos e bebidas de frutas para todas as horas do dia, a união de prazer e saúde proporcionada pelas frutas combina com todas as refeições. As novas embalagens de Del Valle trazem como proposta, a fruta como principal protagonista desse visual, oferecendo a melhor experiência em frutas com embalagens de tamanhos variados.

A família Del Valle traz para os consumidores em sua linha de produtos, oito sabores de bebidas com frutas. A linha de sucos com Del Valle Frut, traz todo o sabor da fruta com leveza para o dia a dia nas embalagens Pet 200ml, Pet 450ml, PET 1 L e PET 1,5L. O Néctar traz o mais próximo possível o sabor das frutas, Tetrapak 1L, Lata 290ml e o Tetrapak 200ml. E o Del Valle 100%, marca referência em sucos e frutas, puro, sem conservantes e sem adição de açúcar em Tetrapak de 1L.

O brasileiro está consumindo mais frutas e o mercado de sucos vem crescendo. Em pesquisa realizada pela Global Juices Segmentation 2019 – Ipsos Estudo de Mercado, aponta que 76% dos brasileiros declararam consumir sucos pelo menos 1 vez por semana.