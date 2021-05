Marfrig oferece 30 vagas de emprego em Mineiros

A Marfrig, empresa de carne bovina, anuncia 30 vagas de emprego na unidade de Mineiros, no estado de Goiás. As oportunidades são para as seguintes funções: Desossador I, II e III. O grau de escolaridade exigido é ensino fundamental incompleto e os candidatos selecionados terão os seguintes benefícios: plano de saúde, plano odontológico, vale alimentação e seguro de vida.

A seleção dos candidatos termina no dia 18 de maio. Os interessados devem comparecer de segunda a sexta-feira, entre 05h e 07h30, no seguinte endereço: Rodovia GO 341, Km 10 Zona Rural. É essencial portar os documentos pessoais.