Prefeitura divulga novas regras de flexibilização

A Prefeitura de Goiânia divulgou nesta terça-feira (11) novas regras de flexibilizações para atividades não essenciais, econômicas e não econômicas. Bares, restaurantes, academias, feiras, Mercado Popular, Mutirama, Zoológico, além de clubes e eventos passam a ter novas medidas para funcionamento.

Durante coletiva à imprensa no final da tarde de hoje, o prefeito disse que apesar dessas flexibilizações, é preciso manter o alerta. “Continuamos chamando a atenção da população para que os protocolos sejam rígidos”, disse o prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, ao acrescentar que o diálogo foi peça fundamental para na elaboração do novo decreto.

Não haverá mais restrições aos fins de semana e será necessário seguir todos os protocolos sanitários como o uso de máscaras, higienização das mãos, além de evitar aglomerações. A proposta tem validade de 14 dias e será reavaliada ao término desse período, que será no próximo dia 25 de maio.

As atividades não essenciais, econômicas e não econômicas poderão funcionar durante os dias de domingo a sábado. Os bares e restaurantes poderão funcionar com lotação máxima de 50% da capacidade de pessoas sentadas, permitindo no máximo oito pessoas por mesa. Autoriza também apresentação de música ao vivo limitando a quatro integrantes, mas desde que respeite o critério de 2,25 m² por integrante. Fica permitido o uso de brinquedoteca mediante agendamento prévio.

Para os estabelecimentos destinados à prática de esportes coletivos, fica limitada a capacidade que assegure distância de 1,5 metros entre as pessoas com distanciamento de 2,25 m² por pessoa para efeito de cálculo da capacidade de cada ambiente.

Nas feiras livres e especiais, fica autorizado o funcionamento de restaurantes e praças de alimentação, o consumo de produtos no local e a disponibilização de mesas e cadeiras aos frequentadores, com a capacidade máxima de 30% de sua capacidade total e obedecendo rigorosamente os protocolos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

No Centro Cultural Mercado Popular da 74 fica autorizada a apresentação exclusivamente de música ao vivo limitando a quatro integrantes desde que respeitado o critério de 2,25 m² por integrante e para efeito de cálculo da capacidade de cada ambiente.

Está autorizado o funcionamento dos parques Mutirama e Zoológico de Goiânia, além de clubes recreativos, porém com lotação máxima de 50% da sua capacidade.

Para os eventos públicos e privados de quaisquer natureza, desde que presenciais, fica permitida exclusivamente a realização dos eventos corporativos e de eventos sociais, limitando a ocupação de no máximo 50% do espaço e com a capacidade máxima de 150 pessoas, mas sem pista de dança. Ambos deverão obedecer aos protocolos estabelecidos em Nota Técnica da SMS.