Covid-19: saiba quem pode se vacinar nesta quinta, 13

Em Goiânia, a vacinação contra a Covid-19 nesta quinta-feira (13). A campanha atende três grupos prioritários, distribuindo o público entre 16 postos, entre salas de vacinação, unidades de saúde e a Área I da PUC. Aplicação de doses contra a Influenza também permanece para idosos a partir de 60 anos e professores.

Treze unidades de saúde são destinadas ao atendimento à fase 1 do grupo de pessoas com comorbidades, sendo obrigatório o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Trabalhadores da saúde são atendidos no Shopping Cerrado e Espaço Sinta-se Bem, enquanto idosos recebem primeira ou segunda dose na Área I da PUC. Veja as especificidades de cada grupo.

Pessoas com comorbidades – fase 1

Enquadrados neste grupo:

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) a partir de 45 anos

Pessoas com comorbidades a partir de 45 anos

Pessoas com Síndrome de Down e diálise crônica entre 18 e 59 anos

Grávidas e puérperas (45 dias após o parto) com comorbidades (obrigatório apresentar cópia e original de relatório médico ou prescrição médica da vacina com a indicação da comorbidade).

Atenção: Agendamento obrigatório pelo aplicativo Prefeitura 24 horas, além de documento com foto, comprovante de endereço e documentação específica para o grupo. O atendimento é direcionado a 13 unidades de saúde listadas aqui: https://www.goiania.go.gov.br/imunizagyn/. No site, também pode ser visualizada a documentação necessária para estes pacientes.

Idosos

Primeira e segunda dose em idosos a partir de 60 e 64 anos, respectivamente, podem ser recebidas na Área I da PUC. Lembrando que, atualmente, o atendimento no posto se restringe à modalidade pedestre. Não é necessário agendamento, mas levar documentos com foto e comprovante de endereço, além do cartão de vacinação da primeira etapa (para quem for tomar o reforço).

Trabalhadores da saúde

Atendimento somente por agendamento. Primeira dose aplicada no Shopping Cerrado, enquanto o reforço é recebido no Espaço Sinta-se Bem da Unimed. Além da documentação comum a todos os grupos, providenciar comprovante de vínculo empregatício, além do cartão de vacinação da primeira etapa (para quem for tomar o reforço).

Influenza

A fase da campanha abrange idosos a partir de 60 anos e professores. As doses são aplicadas em 55 salas de vacinação, Área I da PUC Goiás e Sesc Faiçalville, sempre para pedestres. Ainda, foram disponibilizados dois drive thru (Shopping Passeio das Águas e Estádio Serra Dourada) para o atendimento ao grupo. Não é necessário agendar.

Atenção: Idosos devem levar algum documento pessoal com foto e comprovante de endereço, enquanto professores precisam comprovar vínculo empregatício (contracheque ou contrato), além de documento pessoal com foto. Os locais de vacinação podem ser visualizados pelo link: https://saude.goiania.go.gov.br/_servicos/vacinas/campanha-de-vacinacao-contra-a-h1n1/.