Anápolis prepara força-tarefa no fim de semana para vacina da Pfizer

Serão imunizadas gestantes, puérperas e pacientes imunossuprimidos em ponto exclusivo no Ginásio Internacional, no sábado e domingo

Com mais de 106 mil doses de vacinas aplicadas (Coronavac e AstraZeneca) contra a covid-19, Anápolis realiza neste sábado, 15, e domingo, 16, uma mobilização para vacinar com o imunizante da Pfizer gestantes, puérperas (45 dias pós-parto) e pacientes imunossuprimidos. O ponto exclusivo será no Ginásio Internacional Newton de Faria, em sistema drive-thru, das 8h às 16h.

As 4.680 doses da Pfizer chegaram nesta quarta-feira, 12, e foram acondicionadas em temperatura recomendada pelo fabricante. Por ser uma vacina conservada em baixa temperatura, requer uma estratégia específica. “Os frascos podem ser guardados por até 14 dias, mas após a retirada do congelador deve ser armazenada apenas por cinco dias. Por isso, a Prefeitura optou por um esquema mais intenso que permite a dispensação de forma ágil e segura”, explica o secretário municipal de Saúde, Júlio César Spíndola.

Após a orientação da Anvisa e do Ministério da Saúde de suspender a aplicação da AstraZeneca em gestante, os mesmos órgãos recomendam o uso do imunizante da Pfizer, então a Prefeitura de Anápolis optou por aplicar também em puérperas. “Os pacientes imunossuprimidos foram definidos por se tratar de um grupo condizente com a quantidade enviada do imunizante”, pontua o secretário.

Para se cadastrar, a pessoa deve acessar aqui e preencher todo o formulário. Para gestantes é necessário o exame de gravidez e puérperas, a certidão de nascimento do bebê e pacientes imunossuprimidos, o laudo médico.