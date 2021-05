Dia D: Prefeitura orienta sobre postos de vacinação contra Covid-19 neste sábado

O Dia D da vacinação contra a Covid-19 será realizado neste sábado (15), ampliando a cobertura vacinal em pessoas com comorbidades e idosos a partir de 62 anos. Ao todo, são 45 postos de vacinação distribuídos por toda a capital, possibilitando que a população busque aquele mais próximo de sua residência, evitando longas filas de espera e aglomeração. Lembrando que o agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 horas é obrigatório apenas para pessoas com comorbidades.

Seguindo recomendação do Ministério da Saúde, o grupo de pessoas com comorbidades, nesta fase, abrange:

Pessoas com Síndrome de Down, de 18 anos a 59 anos

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), de 18 a 59 anos

Gestantes e puérperas COM comorbidades a partir de 18 anos, desde que apresentando documentação que comprove a gestação. Ex: betaHCG, ultrassonografia etc, além de relatório médico comprovando a comorbidade. Necessário agendar em uma das 13 unidades que atendem pessoas com comorbidades. (com agendamento pelo aplicativo)

Pessoas com comorbidades, de 45 a 59 anos

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 45 a 59 anos.

Para este público, são destinadas 37 unidades de saúde nas quais o atendimento deve ser agendado pelo aplicativo Prefeitura 24 horas. Os postos estão espalhados por toda a capital, logo, o paciente pode buscar o mais próximo de sua residência.

Segunda dose em idosos

Pessoas de 62 e 63 anos recebem, amanhã, a segunda dose da vacina Coronavac. Não é necessário agendamento, ou seja, o atendimento para este público é por demanda espontânea. Importante frisar que, normalmente, o fluxo é mais intenso nos postos de drive thru, além da Área I da PUC. Por isso, a orientação é de que as pessoas também busquem as cinco escolas municipais separadas para atender ao reforço do imunizante.

Como localizar o posto mais próximo

Os 45 locais disponibilizados para o Dia D da Vacinação podem ser visualizados, a partir das 17h, no site https://www.goiania.go.gov.br/imunizagyn/, botão “Locais de Vacinação”. Uma funcionalidade que pode ajudar na localização do posto mais próximo de sua residência é o mapa de vacinação (https://www.goiania.go.gov.br/mapa-vacinacao/). Além do endereço, é possível ver tanto a localização quanto os bairros abrangidos pela unidade.