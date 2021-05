Prefeitura dá um novo rumo no abastecimento de água de Senador Canedo

Foi realizado nesta sexta-feira, 14/5, a solenidade de entrega das obras de energização da Estação de Tratamento de Água do Ribeirão Sozinha, umas das estações de tratamento e captação da Sanesc que recebe melhorias da Prefeitura na gestão do prefeito Fernando Pellozo. Essas intervenções transformarão o cenário da produção de água tratada em Senador Canedo, proporcionando qualidade de vida e desenvolvimento para a cidade.

Em apenas 4 meses, a nova gestão conseguiu renegociar uma dívida da antiga gestão com a Enel e realizou a alteração energética da Subestação, um problema que se arrastava a 4 anos, energizando o sistema e aposentando os geradores abastecidos por óleo diesel. Enquanto o sistema funcionava por geradores a diesel, consumiam diariamente em torno de 2.400 litros de combustível, gerando um custo aproximado de 3,6 milhões de reais todo ano para a companhia.

Para o prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo, esse trabalho é importante porque vai afetar positivamente a vida das pessoas. Ele lembra que a Prefeitura, nessa atual gestão, tem trabalhado muito para recuperar problemas herdados, e que ele tem se preocupado em fazer uma gestão que melhore a vida das pessoas. “A energização do sistema do Ribeirão Sozinha é um dos muitos projetos que estamos implementando no município. E tudo isso focado na vida das pessoas, no cuidado com o cidadão. É dessa forma, com trabalho sério, que vamos trabalhando, a cidade vai avançando e a vida das pessoas melhorando”, disse.

O presidente da Sanesc, Cainã Teodoro, explicou que, com a mudança, parte destes geradores serão desativados, ou funcionarão apenas como plano B. “Fizemos a energização aqui no Sozinha, e logo vamos inaugurar a energização do Santa Edwiges e do sistema da Rede de Tratamento de Esgoto e na Emgopa. Assim teremos 100% da captação e tratamento de água e esgoto energizado”, explica. Isso vai gerar uma economia de 2,4 milhões de reais aos cofres públicos todo ano. Os recursos economizados vão ser destinados à execução de novas obras de infraestrutura e tecnologia em todo o sistema de abastecimento hídrico da Cidade.

Participaram do evento, o prefeito de Senador Canedo, Fernando Pellozo, o vice-prefeito, Magno Silvestre, o Senador da República, Vanderlan Cardoso, deputado federal Francisco Júnior, a promotora de justiça, Marta Loyola, vereador Daniel Cardoso, o diretor-presidente da Enel Goiás, José Luiz Salas, o presidente da Sanesc, Cainã Teodoro, e o representante da FGR Incorporações, Danilo Almeida.

Obra traz novas perspectivas

O processo de energização teve início há 5 anos, e nessa gestão foi concluído em apenas 5 meses. Para isso foram negociadas dívidas da companhia com a concessionária de energia e renovada a liberação junto à Enel. Em fala, a promotora de justiça, Marta Loyola, elogiou a iniciativa, destacando as novas ações que serão realizadas em parceria com o Ministério Público e empresas do setor privado. “É um desgaste muito grande ouvir, como promotora, a reclamação das pessoas de um problema que não se resolve há anos. Acreditamos numa atuação mais enérgica, que sai de fora dos gabinetes, e que realmente resolva definitivamente a questão”, pontuou, lembrando que o problema se arrasta das gestões anteriores e que foi resolvido por essa gestão em poucos meses.

O trabalho de energização e demais obras da Estação de Tratamento de Água foram realizados em parceria com empresas da iniciativa privada, do setor imobiliário, por meio de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), intermediado pelo Ministério Público. Em sua fala, o senador Vanderlan Cardoso lembrou da importância dessa parceria para a resolução de problemas. “Tenho algumas emendas para Senador Canedo, algumas tratativas quais o Munícipio precisa, como verbas para pavimentação e soluções de erosões, que serão feitas de forma planejada. Trata de um trabalho de confiança, na certeza de que o trabalho será feito, de maneira séria, com a credibilidade do administrador. Fico muito feliz quando vejo essa união, que funciona e dá resultado para o município”, destacou.

Com a energização será possível a ampliação do sistema, com o funcionamento da Estação de Tratamento de Água Sozinha a capacidade de tratamento aumenta para cerca até 1000 m³/hora. “São obras que estavam paradas por um tempo, e que foi possível retomar com a ajuda de muitos, como da Enel que aceitou negociarmos conosco, na certeza de que agora serão pagos e a atuação do MP, com a o TAC com a iniciativa privada. São cerca de quatro meses de trabalho, de muito que ainda será feito”, destaca Fernando Pellozo.