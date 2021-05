Prefeitura de Goiânia reabre Mutirama neste fim de semana

O decreto da Prefeitura de Goiânia, que flexibiliza o funcionamento de atividades na capital, permitiu a reabertura do Mutirama, que volta a funcionar neste sábado e domingo (15 e 16/5), a partir das 10 horas, depois de mais de dois meses fechado. O Parque, que tem capacidade para 6 mil pessoas, vai abrir semanalmente de quinta-feira a domingo, das 10 às 16 horas, com limite máximo de 3 mil visitantes por dia.

A partir da quinta-feira (20) da semana que vem, durante 10 dias, será feita uma campanha de arrecadação de alimentos. Como entrada no Parque, cada família será solicitada a doar pelo menos um quilo de alimento não perecível para ajudar pessoas afetadas peles efeitos socioeconômicos da pandemia de coronavírus.

Cuidados

Todos os protocolos sanitários serão respeitados dentro Parque, com distribuição de álcool em gel para higienização das mãos por todo o espaço, exigência do uso de máscaras, aferição de temperatura dos visitantes e distanciamento de pelo menos 1 metro nas filas. As atrações também vão funcionar com 50% do limite ou com apenas uma criança por banco. Permanecerão fechados, o Cine 4D e o Tobogã, que não possibilitam o distanciamento.

Durante visita de profissionais de saúde ao parque nesta sexta (14/5), o prefeito Rogério Cruz agradeceu o empenho da categoria na luta contra a pandemia de coronavírus. “Nossa intenção é de proporcionar a esses guerreiros, que não têm medido esforços para salvar vidas, um dia de lazer com seus familiares no nosso Parque Mutirama”.

O presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), Valdery José da Silva Júnior, disse que o Mutirama já está preparado para receber seus visitantes. “A população também tem consciência das medidas de segurança que precisam ser adotadas”, alertou.