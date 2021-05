Campanha Aquecendo Vidas começa distribuir cobertores

O Governo Estadual, por meio da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e do Gabinete de Políticas Sociais (GPS), doou nesta sexta-feira (14), 140 cobertores para pessoas em situação de rua, em Goiânia, além de frutas do Banco de Alimentos.

A entrega faz parte da Campanha Aquecendo Vidas 2021, que tem o objetivo de destinar cobertores e agasalhos a famílias vulneráveis, pessoas em situação de rua e entidades sociais cadastradas na Organização.

A OVG comprou, com recursos do Governo de Goiás, 40 mil cobertores para distribuir nos 246 municípios goianos. A instituição está organizando o cronograma de entrega para as prefeituras, que virão buscar as doações em Goiânia e repassar para as famílias em situação de vulnerabilidade em seus municípios.

Arrecadação

Para complementar as doações da Campanha Aquecendo Vidas, a OVG e o Gabinete de Políticas Sociais estão arrecadando cobertores e agasalhos novos e usados em bom estado de conservação, até o dia 31 de maio.

Neste ano, as doações poderão ser entregues em nove pontos diferentes, inclusive três locais funcionarão em formato drive-thru. Antes de serem distribuídas, todas as peças serão higienizadas e embaladas individualmente pela OVG.

Pontos de arrecadação de cobertores

• OVG – Rua T-14, Setor Bueno

• Palácio Pedro Ludovico Teixeira – Rua 82, 400, Centro (drive-thru)

• Corpo de Bombeiros – Avenida C-206 ccom C-198 – Jardim América (drive-thru)

• Detran – Avenida Engenheiro Atílio Correia Lima – Cidade Jardim

• Saneago – Avenida Fued José Sebba, 1245 – Jardim Goiás

• Shopping Bougainville (estacionamento) – Rua 9, 1855 – Setor Marista (drive-thru)

• Shopping Cerrado – Avenida Anhanguera, 10.790 – Setor Aeroviário

• Associação Comercial e Industrial do Estado de Goiás (Acieg) – Rua 14, 50, Setor Oeste

• Junta Comercial do Estado de Goiás (Juceg) – Rua 259, Setor Universitário