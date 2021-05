Governado lança Expresso, plataforma virtual de serviços públicos

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lança nesta segunda-feira (17), às 9 horas, no Palácio das Esmeraldas, o novo programa de serviços integrados do Estado de Goiás. Intitulado como Expresso, o projeto visa democratizar o acesso dos goianos aos serviços públicos, por meio da ampliação dos canais de atendimento aos cidadãos, com a disponibilidade de aproximadamente 70 serviços totalmente digitais.

Com o objetivo de garantir isonomia, inclusão e aumento na capilaridade da prestação dos serviços públicos, os atendimentos do Expresso serão ofertados por meio de aplicativos, portal único, terminais de autoatendimento e balcões espalhados por todas as regiões do Estado.

A princípio, serão disponibilizados serviços como emissão de segunda via de conta da Saneago, de boletos do Ipasgo, de guia de trânsito animal e de certidão negativa de débitos da receita estadual. A abertura direta de reclamação junto ao Procon-GO e o licenciamento anual de veículo junto ao Detran-GO também estão disponíveis no Expresso.

A iniciativa, desenvolvida por meio de parceria entre as Secretarias da Administração (Sead), de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) e Casa Civil, sob coordenação da Governadoria (SGG), desponta como parte do processo de transformação para integrar os serviços do Estado de forma digital, unindo servidor, serviço e usuário de forma ágil e facilitada.

Balcão Expresso

Durante a solenidade de lançamento do programa, o governador Ronaldo Caiado também assina autorização para que seja feito chamamento público às prefeituras que tenham interesse na disponibilização do Balcão Expresso.

Os municípios solicitantes poderão disponibilizar balcão de atendimento com oferta dos serviços digitais, com atendente da própria prefeitura, que será selecionado e capacitado com apoio da Secretaria da Administração.