Goiânia segue com vacina contra Covid-19 e Influenza nesta segunda

Com mais de 14 mil doses aplicadas no Dia D da Vacinação, a Prefeitura de Goiânia segue com a campanha contra a Covid-19 e Influenza. Nesta segunda-feira (17), as equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) atendem com a primeira dose pessoas com comorbidades e profissionais da saúde, além do reforço da Coronavac em idosos a partir de 62 anos para Covid-19. Professores e idosos são atendidos para a Influenza.

Pessoas com comorbidades

Nesta segunda-feira, continua a campanha para pessoas com comorbidades em 13 unidades de saúde exclusivas para o grupo, além de seis escolas municipais. Enquadram-se nesta fase:

Pessoas com Síndrome de Down, de 18 anos a 59 anos;

Pessoas com doença renal crônica em terapia de substituição renal (diálise), de 18 a 59 anos;

Gestantes e puérperas COM comorbidades a partir de 18 anos, desde que apresentando documentação que comprove a gestação. Ex: betaHCG, ultrassonografia etc, além de relatório médico comprovando a comorbidade. Necessário agendar em uma das 13 unidades que atendem pessoas com comorbidades.

Pessoas com comorbidades, de 18 a 59 anos;

Pessoas com Deficiência Permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 18 a 59 anos.

O grupo deve agendar o atendimento através do app Prefeitura 24 horas em um dos postos indicados no site: https://www.goiania.go.gov.br/imunizagyn/. No site, também consta a documentação necessária para vacinar. A atualização com os locais é feita após às 17h.

Idosos de 62 e 63 anos

O reforço da Coronavac em pessoas de 62 e 63 anos é aplicado em seis escolas municipais e na Área I da PUC para pedestres. Não haverá atendimento na modalidade drive thru para este público, nem necessidade de agendamento. Os endereços e a documentação necessária também constam no site: https://www.goiania.go.gov.br/imunizagyn/. A atualização com os locais é feita após às 17h.

Influenza

A vacina contra o vírus Influenza é aplicada em 55 salas de vacinação destinadas à campanha, bem como Sesc Faiçalville e Área I da PUC, todos na modalidade pedestre. Dois postos drive thru – Passeio das Águas e Estádio Serra Dourada – também atenderão ao público. Veja detalhes sobre as salas de vacinação aqui: https://www.goiania.go.gov.br/vacinacao-h1n1/ . A atualização com os locais é feita após às 17h.