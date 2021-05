Tribuna Política | Goiás imuniza 15% da população contra a Covid-19 e está entre os dez que mais aplicaram a primeira dose

A primeira quinzena de maio fechou com 1.124.396 pessoas tendo sido imunizadas com a primeira dose das vacinas contra a Covid-19 em todo o estado, aproximadamente 15% da população, segundo dados de boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). Receberam também a segunda dose 564.289 pessoas, o que corresponde a quase 8% da população. Chegaram ao estado, até sexta-feira, 14, 2.435.120 doses de imunizante, sendo 1.351.530 da CoronaVac, 1.028.600 da AstraZeneca e 54.990, da Pfizer. O estado está entre os dez que mais imunizaram com a primeira dose, motivo pelo qual o secretário da Saúde, Ismael Alexandrino, comemora: “isso mostra o trabalho da gestão e o engajamento das pessoas em relação à campanha”. Ele ressalta que os números são o resultado do trabalho conjunto do estado com os municípios, para que fosse implantada uma logística de entrega ágil das doses.

Sem quórum

Na porta da Assembleia Legislativa (Alego), o Hemocentro realizou, na última semana, campanha de doação de sangue em sua unidade móvel. 46 pessoas fizeram doação e, segundo a Alego, “todos são servidores”.

Com quórum

Já na vacinação tetravalente contra a gripe, feita por clínica particular no mesmo período e local, foram imunizadas 55 pessoas. “O presidente da Casa, Lissauer Vieira (PSB), além de outros deputados estão entre as que tomaram a vacina”, diz o site da Alego.

TJGO

O Judiciário goiano retoma atendimento presencial parcial ao público externo a partir desta segunda-feira, 17. Levaram em consideração a segurança diante do atual cenário da pandemia, que teve diminuição nos casos novos e nas mortes, além do avanço da vacinação.

Nem só de evangélicos

Deputado federal por Goiás, Francisco Júnior (PSD) foi um dos que levaram um padre da Renovação Carismática para rezar pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na semana passada. O reverendo pediu “que todas as setas que estão direcionadas” ao presidente “caiam por terra”, incluindo “essa CPI que inventaram”.

Corumbá IV

Em Alexânia, no Entorno do DF, o governador Ronaldo Caiado (DEM) assinou protocolo de intenções com a BR Marinas, para instalar uma unidade no município e beneficiar a região do Lago de Corumbá IV. Presente em sete municípios, o manancial é um dos polos turísticos do estado.

Call center

Com CEI aberta na Câmara Municipal para investigar possíveis irregularidades nos serviços prestados pela Enel Goiás, a empresa faz pesquisa por telefone com clientes da capital, com perguntas sobre falta de energia e se o cliente buscou por atendimento ultimamente, e pede nota para o atendimento. A pesquisa abre espaço também para registrar “qualquer reclamação”.

Grupo concluído

A Prefeitura de Goiânia finalizou, na sexta-feira, 14, a imunização dos idosos com a primeira dose da vacina contra a Covid-19, e iniciou no dia seguinte o atendimento para pessoas de 18 anos a 59 anos com comorbidades e deficiência cadastradas no BPC. O agendamento deve ser feito pelo aplicativo Prefeitura 24 horas.

Todo ouvidos

Com presença do presidente regional, Vilmar Rocha, o PSD, após receber individualmente cada um, reúne nesta segunda-feira seus dez prefeitos. O objetivo do diretório estadual é medir e saber para onde convergem suas forças, a fim de planejar 2022.

Voto por voto

O deputado Wagner Neto (Pros) aproveita o váculo deixado nos municípios que eram da base de Nédio Leite e avança nos que atualmente são de Talles Barreto, ambos do PSDB, para fortalecer sua candidatura à reeleição.

Anel viário

Técnicos do Ministério da Infraestrutura e do DNIT fizeram visita técnica, a pedido do senador Vanderlan Cardoso (PSD), ao contorno oeste (BR-060) e ao contorno leste (BR-153) com objetivo de verificar a situação e montar estudo para o novo traçado do anel viário. As obras estão paradas há mais de 20 anos.

Efeito Lula?

O PT municipal de Goiânia filiou mais de 80 partidários neste mês de maio. Evento virtual realizado para comemorar o feito reuniu a presidente do diretório municipal, Neyde Aparecida, e do estadual, Kátia Maria, além do vereador Mauro Rubem e os deputados Antônio Gomide e Adriana Accorsi (estadual) e Rubens Otoni (federal).

Nem aí

No TCM estão mais preocupados com a gripe do que com a extinção do órgão. O tribunal abriu licitação para contratar empresa especializada para fornecimento e aplicação de até 500 doses de vacina quadrivalente contra a influenza, para atender a todos os seus servidores ativos. O custo por uma dose é de aproximadamente R$ 100 em clínicas particulares.

Quando o inverno chegar

A justificativa é de que o sistema público não alcança toda a população, portanto, “necessária se faz a aplicação da vacina antigripal em servidores ativos, de forma que os efeitos imunizantes se façam sentir antes da chegada do inverno, período em que a virose se manifesta de forma mais acentuada”.

Perturbação > O prefeito Rogério Cruz (Republicanos) fez visita à Amma para entregar três viaturas à equipe responsável pela fiscalização de crimes ambientais. Poluição sonora é o tipo de denúncia mais recorrente na capital. A primeira-dama Thelma Cruz acompanhou o marido.

1 Dois bicudos

O deputado federal Célio Silveira (PSDB), dizem aliados, tem mais um motivo para deixar o partido: ele teme chapa com seu colega de partido Marconi Perillo.

2 Não se beijam

O ex-governador, ao que tudo indica, será candidato a deputado federal e, por falta de outros nomes, a soma dos votos tucanos poderá eleger apenas um federal.

3 Fora do ninho

Célio trabalha há mais de um ano rearticulando suas bases para não perder apoio com a troca de partido. Já estudou MDB, Progressistas e até o DEM de Caiado.