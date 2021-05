Concurso do Tribunal de Justiça de Goiás tem regulamento publicado

Na segunda-feira, 17, foi publicado o regulamento do concurso para o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), com informações sobre os cargos do novo edital autorizado. Serão ofertadas 99 vagas imediatas na função de analista judiciário. As vaga para pessoas com deficiências para funções que tiverem 20 ou mais vagas disponíveis estão asseguradas.

Há um acúmulo de 177 cargos de analista judiciário vagos, o que possibilita um maior número de nomeações durante a vigência do edital do Tribunal de Justiça. T

Requisitos

Graduação em Direito, quando se tratar dos cargos de Analista Judiciário – Área Judiciária e Analista Judiciário – Oficial de Justiça Avaliador;

Graduação Superior em atividade profissional específica, quando se tratar do cargo de Analista Judiciário – Área Especializada;

Graduação Superior em qualquer área, quando se tratar do cargo de Analista Judiciário – Área de Apoio Judiciário e Administrativo.