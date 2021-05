Goiás recebe 3º lote de vacina da Pfizer com 21.060 doses

O Governo de Goiás recebe, nesta quarta-feira (19), o terceiro lote de vacinas fabricadas pela Pfizer/BioNTech, com 21.060 doses. Essa nova remessa deverá ser usada como primeira dose em pessoas residentes em Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Trindade e Rio Verde. Tais municípios dispõem de capacidade especial de armazenamento e aplicação exigida pelas características do imunizante da Pfizer, conforme orientação do Ministério da Saúde.

Assim que passarem pelo processo de conferência na Central Estadual de Rede de Frio, as doses serão encaminhadas às cinco cidades, para que prossigam com as ações do Programa Nacional de Imunizações contra a Covid-19.