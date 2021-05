Jurassic Safari Experience chega a Goiânia com aventura inesquecível para toda a família

Jurassic Safari Experience acontece no Estacionamento do Flamboyant Shopping Center, entre de 17 e 20 de junho, e é opção de passeio para toda a família. O evento mistura muita interatividade, diversão e ciência em um ambiente lúdico e recheado de conhecimento, experiência e aventura. Tudo isso acontece como em um safari, ou seja, sem a necessidade de sair do carro.

Desde a chegada ao estacionamento, o visitante de Jurassic Safari Experience já terá a sensação de ter voltado no tempo. Os participantes irão percorrer em seus carros um caminho com réplicas de dinossauros em tamanho real. Ao final deste percurso, os veículos serão direcionados a um espaço em que serão estacionados em frente a uma arena para o início do show.

A apresentação conta a história de um grupo de cientistas que recriou dinossauros de diversos períodos a partir do DNA de fósseis. Dinossauros que agora vivem, ali, dentro desse mundo de fantasia.

O público irá se surpreender com as diversas réplicas de répteis pré-históricos animados por técnicas de manipulação humana e animatronic, que irão correr pelo espaço em performances e movimentos impressionantes ao redor dos carros. Todo o conteúdo de Jurassic Safari Experience tem supervisão de um paleontólogo para que ficção e educação desempenhem a sinergia perfeita.

O acesso ao áudio das apresentações poderá ser feito por meio de canal FM do rádio do veículo. Outra novidade é que a compra de alimentos, bebidas e souvenires é feita toda pelo celular.

As sessões acontecem quintas, sextas, sábados e domingos, e os ingressos custam entre R$160 e R$210 (carro para até quatro ocupantes – independentemente da idade) pelo site www.jurassicsafari.com.br. A experiência completa, safari + show, tem duração de cerca de 55 minutos.