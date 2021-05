Prefeitura disponibiliza mil vagas para capacitação de mulheres

A prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres (SMPM) e em parceria com o Senac, está disponibilizando mil vagas para a capacitação profissional de mulheres em situação de desemprego e vulnerabilidade. As habilitações visam qualificar as mulheres com o intuito de inseri-las no mercado de trabalho pós-pandemia e as inscrições permanecem abertas até o preenchimento das vagas.

Os cursos são divididos em nove modalidades à distância, no modelo EAD. Entre os cursos ofertados estão o de Cuidadora de Idosos, Assistente de Recursos Humanos, Técnicas de Vendas, Assistente Administrativo, Recepcionista, Estoquista, Assistente de Logística, Agente Comunitário de Saúde e Operador de Caixa.

A carga horária varia de 84 a 400 horas de acordo com a formação pretendida. Para se inscrever, a candidata deve possuir os seguintes requisitos: residir em Goiânia, ter renda que não ultrapasse dois salários mínimos e estar matriculada ou ter ensino básico, e acessar o site forms.gle/vXoKA1uSFWFsyKPZA. Em caso de dificuldades, a pessoa pode entrar em contato pelo WhatsApp da Secretaria da Mulher: (62) 99285-7211.

De acordo com a secretária da pasta, Tatiana Lemos, o intuito é capacitar ao longo de 2021 o maior número de mulheres e ajudá-las na inserção no mercado de trabalho pós -pandemia. “Sabemos que as mulheres foram as primeiras a perderem seus empregos na pandemia e que muitas delas são chefes de família. Os cursos têm como propósito mudar essa realidade”, afirmou Tatiana.