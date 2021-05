PM e PRF apreendem mais de 400 kg da droga em Itumbiara 

Uma ação realizada em parceria entre a Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) e a Polícia Rodoviária Federal de Goiás (PRF-GO) resultou na apreensão de mais de 400 quilos de cocaína, na tarde desta quarta-feira (19/05), em Itumbiara. A carga está avaliada em aproximadamente R$ 25 milhões.

As informações de um veículo de cargas suspeito foram compartilhadas pela PRF de Mato Grosso. Em seguida, as forças de segurança de Goiás iniciaram a checagem, que ocorreu na BR-153. Durante a abordagem foi descoberto um fundo falso, onde a droga estava escondida.

Presente no município para a autorização de obras, o governador Ronaldo Caiado fez questão de ir ao local e parabenizar os envolvidos na operação. “Nós temos os melhores profissionais do país. Nosso muito obrigado e a gratidão do governador em nome do povo goiano”, disse.

Segundo o comandante do 6º Comando Regional (CRPM), coronel Ricardo Mendes, esta é a maior carga apreendida na história, em rodovias federais que cortam Goiás. “Causamos um prejuízo considerável à quadrilha. E tiramos essas drogas das ruas, isso é o mais importante”, afirmou.

Major Ygor Morais, policial que descobriu o fundo falso da carreta, informou que, a princípio, o motorista não demonstrou nervosismo. “Ele não ofereceu resistência. Estava tranquilo”, comentou.

Agora, o governador espera que a Justiça permita que o veículo seja destinado à Polícia Militar para uso operacional. “Pediremos a um juiz que autorize imediatamente que toda essa estrutura seja transferida para a PM, para que possa servir à população”, destacou Caiado.