Prefeitura de Trindade realiza “Vacinação Noturna” contra Covid-19

A Prefeitura de Trindade realiza nesta quinta-feira (20/05), uma “Vacinação Noturna” contra Covid-19, das 17 às 21 horas, no parque Lara Guimarães, apenas pelo sistema Drive-thru. A ação tem propósito inclusivo, e é destinada aos moradores que não puderam comparecer em outros horários.

Será aplicada a primeira dose para a população com comorbidades, além de grupos definidos pelo Ministério da Saúde. Sendo eles: Portadores de Comorbidades, entre 18 e 59 anos; Síndrome de Down, acima de 18 anos; Portadores de doença renal crônica; grávidas puérperas, com comorbidades, acima de 18 anos; e pessoas com deficiência permanente, entre 18 e 59 anos.

Atenção:

É obrigatório apresentar documento com identificação com foto, CPF, comprovante de endereço de Trindade e laudo médico comprovando e especificando a comorbidade.

Lembrando que para ser vacinado é necessário fazer o agendamento por meio do aplicativo “Trindade Com Você”, ou pelo site da Prefeitura: https://www.trindade.go.gov.br/

Para maiores informações, acesse o aplicativo/site acima, ou entre em contato com a Agência Municipal de Comunicação de Trindade, pelo telefone: (62)3506-7013