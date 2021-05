Feriado da Padroeira de Goiânia operará com frota reserva

Disponibilizando a operação de horários do sábado, espera-se atender aproximadamente 118 mil passageiros durante todo o dia

Segundo comunicado do portal oficial da Prefeitura de Goiânia, o planejamento elaborado pela Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos- CMTC, para o feriado da Padroeira de Goiânia (24/5), terá frota reserva de 158 carros em todos os arcos de atendimento da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos. Os arcos representam regiões da grande Goiânia com terminais de atendimento. No arco Sul, onze (11); Oeste, oito (08); Leste, cinco (05) e Eixo Anhanguera com outros cinco (05).

Arco Sul: Rápido Araguaia e HP

Arco Oeste: Rápido Araguaia e Viação Reunidas

Arco Leste: Rápido Araguaia Cootego

Eixo Anhanguera: Metrobus