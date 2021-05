Inscrições abertas para o programa “AgriFoodTech Latam 2021”

Ação oferece oportunidade de mentoria e aceleração para as startups e médias empresas do agronegócio

Estão abertas as inscrições para o programa “AgriFoodTech Latam 2021”, promovido pela Glocal, a primeira aceleradora latino-americana para startups e médias empresas do agronegócio. Interessados poderão fazer a inscrição até o dia 31 de maio. A iniciativa é apoiada pela Agrofy, maior marketplace do agronegócio brasileiro, que caminha para ser o primeiro unicórnio do agro.

“Existem diversas startups com ótimas ideias e grande potencial no Brasil, que podem contribuir com o agronegócio brasileiro e se tornar, assim como a Agrofy, uma peça chave nos negócios dos produtores rurais”, explica Bernardo Milesy, Founder & Managing Partner da Glocal. “A Glocal investe nesse setor e está dando a oportunidade para que elas cresçam e façam parte desse ecossistema de especialistas, empresas, instituições e profissionais”, completa.

O programa da Glocal tem por objetivo aprimorar a implementação de conceitos inovadores em diferentes estágios das startups. O call to action irá selecionar candidatos e oferecer aos escolhidos uma mentoria e rede de apoio especial durante o decorrer do programa de aceleração. “A edição procura estrategistas inovadores que tenham visão para os negócios com potencial para gerar um impacto no mundo agroalimentar”, explica Milesy.

São esperados candidatos que possam oferecer produtos inovadores e disruptivos para a indústria do agro, cujo modelo de negócios esteja alinhado com políticas de triplo impacto (econômico, ambiental e social); que possuam gestão adequada de dados; que tenham uma equipe de dois ou mais cofinanciadores comprometidos no projeto; e apresente potencial para crescer em escala global.

Empreendedores que passaram por um processo de validação apropriado e que tenham o público-alvo definido, assim como os que tiverem produto mínimo viável ou MVP, do inglês Minimum Viable Product, terão um diferencial competitivo. É desejavel equipes inscritas com ao menos um membro com experiencia no setor.

As inscrições poderão ser realizadas no link: https://bityli.com/tMOap