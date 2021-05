Locaweb Digital Conference está com inscrições abertas

O cenário de pandemia do novo coronavírus, a COVID-19, impossibilitou a realização de uma centena de eventos programados ao longo de 2020. Segundo pesquisa do Sebrae, 98% das empresas do segmento foram afetadas, com uma média de cancelamento de 12 eventos por organização.

O mercado precisou se reinventar para uma nova realidade. Pensando nisso, o Grupo Locaweb, pioneiro em soluções Business to Business (B2B) para digitalização dos negócios, está trazendo sua segunda edição totalmente online e gratuita para ajudar o empreendedor de conteúdos sobre empreendedorismo e e-commerce. Além das dicas de especialistas para tirar sua ideia do papel.

O evento acontecerá entre os dias 26 e 27 de maio e contará com palestrantes como Ana Lu McLaren, cofundadora e presidente do conselho da Enjoei; Levi Lopes, consultor de sucesso do cliente do Desk360; Rafael Hasson, CEO e fundador da ConnectPlug; Ricardo Rodrigues, head de produto da All iN / Social Miner; Rodrigo Dantas, CEO e fundador da Vindi; Stela Torres, head de marketing e parcerias do Melhor Envio; Melissa Visgueira, gerente comercial hunter e parcerias da Yapay; e Vanessa Lira, diretora de operações da Si14.

Para Fernando Cirne, CEO da Locaweb, “a transformação digital nunca foi tão discutida como agora. Ela passou de uma possível etapa nos negócios a um imperativo para a sobrevivência. Aqui na Locaweb nós construímos, junto a nossos clientes, a melhor forma de cada empresa fazer essa transformação, sempre pensando na melhor solução para o seu negócio e a melhor experiência para os seus clientes.

Inscrições e mais informações: http://locawebdigitalconference.com.br/