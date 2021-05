Projeto de lei exige presença de cirurgião-dentista em UTIs

O deputado estadual Delegado Eduardo Prado (DC) apresentou nesta terça-feira, 25, projeto de lei que visa estabelecer a obrigatoriedade de um cirurgião-dentista na equipe multiprofissional das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e Unidades de Cuidados Intermediários (UCIs) públicas e privadas do Estado.

Segundo Prado, apesar da importância dos cuidados com higiene oral em pacientes internados em UTIs e UCIs, estudos e revisões sistemáticas mostram que esta prática ainda é deficitária. “Levantamentos apontam que há interferência considerável na evolução do quadro do paciente, em decorrência da precária condição de higiene oral. Sendo assim, faz-se necessário a manutenção da saúde bucal, além de maior integração da equipe multiprofissional, visando o tratamento global dos pacientes, a prevenção de doenças e maior humanização do tratamento dos pacientes internados em UTI”, explica.

O projeto tem o objetivo de aumentar os cuidados com os pacientes internados em UTIs com a inclusão de um cirurgião-dentista compondo a equipe. Na Câmara Federal está em tramitação o projeto de lei n° 883/2019 que trata sobre a mesma matéria.