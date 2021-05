Governo decreta ponto facultativo no dia 4 de junho

Não haverá expediente nas repartições públicas estaduais na próxima semana na quinta-feira (3/6), por ser feriado nacional de Corpus Christi, e na sexta-feira (4/6), por ser ponto facultativo, como estabelece o Decreto n° 9.869 do governador Ronaldo Caiado publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira, 27.

O ponto facultativo da próxima semana não se aplica aos órgãos que desenvolvam atividades que, por sua natureza ou em razão do interesse público, tornem indispensável a continuidade do serviço, a exemplo das unidades de saúde, de policiamento civil e militar, de bombeiro militar, arrecadação e fiscalização, sem prejuízo de outras, a juízo dos respectivos dirigentes. A exceção está no decreto do governador.