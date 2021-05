Prefeitura de Goiânia antecipa pagamento dos servidores

A Prefeitura de Goiânia vai antecipar para esta sexta-feira (28) o pagamento dos salários dos servidores, para garantir dinheiro extra no melhor dia para o comércio, o sábado, segundo representantes do setor empresarial. Com a medida, os mais de R$ 255 milhões que seriam injetados na economia na segunda-feira (31) passam a circular na cidade neste final de semana. Por lei, a quitação da folha de pagamento do pessoal ativo e inativo da administração direta, autárquica e fundacional deve ocorrer até o dia 5 do mês subsequente ao trabalhado, mas a prefeitura estabeleceu que em 2021 as remunerações ocorrerão no último dia útil do mês.

A antecipação foi definida pelo prefeito Rogério Cruz como forma de impulsionar as atividades econômicas neste momento de pandemia. “Nada mais justo do que pagar a equipe em dia e, como a atual conjuntura nos permite, antecipar o pagamento. Essa, aliás, é a antecipação da antecipação porque a remuneração dos servidores tem importância extra neste momento de aguda crise econômica provocada pela pandemia do Coronavírus. São mais de R$ 200 milhões circulando na cidade em um momento onde grande parte das empresas retomam as atividades. Isso também contribuiu para a geração de emprego e de renda”, pondera.

Ao todo, a prefeitura pagará R$ 255.145.744,96 para 50.347 profissionais. Os servidores 39.902 ativos respondem pela maior parte desse volume, R$ 195 milhões. O restante, R$ 60,1 milhões, será creditado nas contas de 10.445 aposentados e pensionistas. As próximas remunerações estão previstas para os dias 30 de junho, 30 de julho, 31 de agosto, 30 de setembro, 29 de outubro, 30 de novembro e 24 de dezembro. “É uma injeção de recurso muito importante para o setor empresarial, que só neste mês de maio já pôde contar com a circulação extra de R$ 1,5 milhão por meio do cartão Renda Família, e também mais um esforço do poder público para amparar o setor econômico. Lembrando que o prefeito Rogério Cruz também encaminhou à Câmara um pacote de projetos que vão contribuir muito para a retomada econômica da Capital”, avalia o secretário de Finanças Geraldo Lourenço.

A antecipação dos salários, que vigorava na Prefeitura de Goiânia desde 2005, foi suspensa entre janeiro de 2017 e dezembro de 2018 em decorrência da crise financeira vigente à época. Com déficit mensal médio de R$ 31 milhões, cerca de 1 bilhão em dívidas deixadas por administrações anteriores, além de aproximadamente R$ 30 milhões em salários atrasados, referentes aos serviços prestados em dezembro de 2016 por mais de nove mil servidores da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a remuneração dos funcionários da prefeitura voltou a ser paga dia 5, dentro do prazo legal estabelecido no artigo 30 da Lei Orgânica do Município de Goiânia.