Residencial em Goiânia realiza campanha de doação de sangue entre moradores

Em 2020, no período de pandemia, enquanto a demanda por sangue nos hospitais crescia, a Hemorrede Pública Estadual de Goiás registrou uma queda de 49% nas doações. Em 2021, esse índice está em torno de 20%. Contudo, de acordo com a diretora-geral do Hemocentro, Denyse Goulart, a demanda de sangue nos hospitais assistidos pela Hemorrede tem crescido gradativamente.

Para ajudar e garantir que a situação não se agrave, moradores do condomínio Aldeia do Vale em Goiânia propuseram que a administração promovesse uma campanha de doação de sangue para os seus associados. Diante do proposto o Núcleo de Eventos da Associação dos Amigos do Residencial Aldeia do Vale (Saalva), juntamente com sua Comissão, organizou a ação junto ao Hemocentro Goiás. A comunidade vai receber no local a unidade móvel do Hemocentro Coord. Professor Nion Albernaz para que os associados possam, de uma maneira mais facilitada, realizar sua doação de sangue.

A Saalva tem como meta mobilizar 60 pessoas para fazer a doação. A expectativa do presidente da Associação, Ovídio Palmeira, é superar esse número, favorecendo o agendamento de uma nova data com o Hemocentro para atender o excedente. “Estamos convidando todos os associados, que estejam aptos a doar, para que agendem e participem. Acredito que muitos vão se sensibilizar, pois é uma ação que pode salvar vidas”, afirmou.

A diretora-geral do Hemocentro, Denyse Goulart, reforça a importância da iniciativa que conta com a parceria da comunidade, por meio do atendimento in loco. “A Unidade Móvel é uma estratégia bastante efetiva na manutenção dos estoques da Hemorrede Pública de Goiás. Em abril, ela representou 19% da produção de toda a Hemorrede”, destaca.