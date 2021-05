Terça no Teatro realiza show de Carne Doce

Um show único em que Salma Jô, Macloys Aquino, João Victor Santana e Aderson Maia interpretam temas do disco Tônus (2018), do recém-lançado álbum Interior (2020) e uma música inédita, que será lançada este ano. A proposta é um espetáculo minimalista que ressalta as letras, a voz e os arranjos de guitarras, baixo e sintetizadores, sustentados por beats eletrônicos. Tudo isso, o público vai poder conferir pelo canal do Teatro SESI no Youtube nesta terça-feira (01/06) a partir das 20h.

Segundo o guitarrista Mac essa apresentação será um laboratório para a banda, pois eles irão tocar em quarteto. “O Fred Valle (baterista) não vai participar, então é uma sonoridade diferente, que ressalta as canções e os arranjos de cordas. Estamos nos divertindo nos ensaios. E, o show será muito divertido”, afirma.

“Temporal”, “Comida Amarga”, “Hater”, “Garoto” e “Tônus” são alguns dos sucessos que estão no setlist. O show conta ainda com uma canção inédita que promete surpreender o público da live do Terça no Teatro. Ou seja, do conforto de casa, as pessoas vão poder conferir o som característico indie rock da banda que agrega uma diversidade de estilos, como dub, reggae, samba e trap.

“A gente sempre buscou autenticidade. Sempre nos preocupamos com o timbre, sonoridades. Mas isso tem um preço, a maior parte das pessoas está aberta apenas ao que é conhecido ou familiar. E, para esse público, às vezes podemos causar estranheza”, diz Mac.