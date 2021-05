Parceria prevê médico e dentista para atender trabalhadores da Ceasa

Uma equipe da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Goiânia esteve, nesta sexta-feira (28/05), na Ceasa Goiás, atendendo a convite feito pela administração da central, para avaliarem a estrutura de consultórios existentes na empresa. O objetivo é uma parceria que possibilitará a implementação de um posto avançado de saúde no entreposto de Goiânia.

Os profissionais, acompanhados da chefe de gabinete, Veronice Coelho, e da enfermeira, Marcela Alves de Araújo, fizeram uma avaliação detalhada de toda a estrutura. Foram observados itens como ventilação do espaço, disponibilidade de área e, no caso do consultório odontológico, validade do material e forma de esterilização dos instrumentos.

De acordo com Heriberto de Souza Aguiar, gerente de Saúde Bucal da SMS, o que encontraram na Ceasa Goiás foi bastante animador. Ele acrescentou que algumas adequações deverão ser realizadas, e os insumos adquiridos. “Fora isso, o consultório odontológico está em boas condições e apto a receber um profissional”, completou.

A mesma avaliação foi feita pela enfermeira Lucilene Folador, gerente das Equipes de Atenção Primária da SMS, em relação ao consultório clínico. Entre as adequações necessárias ao espaço, a estruturação de uma recepção para ambos os consultórios e colocação de rede de internet.

Quanto às adequações técnicas, Heriberto solicitará inspeção da Vigilância Sanitária Municipal, que determinará o que deve ser feito em relação à ventilação ambiental e esterilização do material de uso, além dos protocolos de prevenção à Covid-19, que deverão ser observados. Porém, no parecer geral da equipe, no que depender das instalações, a parceria é totalmente viável.

Com base nessa visita, os técnicos da Saúde vão fazer um relatório a ser encaminhado à presidência da Ceasa, para que sejam feitas as devidas modificações. O diretor Administrativo Financeiro, Rogério Esteves, disse que a empresa tem interesse em realizar as mudanças necessárias pontuadas pelos profissionais e em curto espaço de tempo.

Parceria antiga

Os consultórios médico e odontológico foram instalados em 2016, por meio de termo de fomento firmado com a União dos Atacadistas e Produtores de Hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás (Uniap), e compreendia, ainda, outras ações, como a construção de uma creche e cursos de inclusão digital. Com o fim da vigência da parceria, há cerca de dois anos, os consultórios ficaram inativos. Com o retorno das atividades clínicas, estima-se que cerca de 3 mil trabalhadores do entreposto sejam diretamente beneficiados com atendimento médico e odontológico.