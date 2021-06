Nova Coca-Cola Sem Açúcar chega ao Brasil

Em constante evolução para se adaptar às mudanças nos gostos e necessidades dos consumidores, e com a inovação como parte de seu DNA, Coca-Cola lança globalmente uma nova receita de Coca-Cola Sem Açúcar. E para completar a mudança, a bebida ganha uma nova identidade visual, atraente e mais icônica, com letras pretas sobre um fundo vermelho, e design e layout informativos mais simples.

A nova Coca-Cola Sem Açúcar é um convite para aqueles que amam desfrutar do sabor único de Coca-Cola, mas preferem opções sem açúcar. Trata-se de um mais um passo na expansão do portfólio global da Coca-Cola, uma empresa de bebidas completa que oferece opções com açúcar, com baixa caloria ou sem açúcar.

“Todo o nosso portfólio é pensado para que as pessoas possam encontrar a bebida adequada a cada momento do dia e da vida. Nesse esforço global para ouvir as pessoas e evoluir cada vez mais, Coca-Cola Sem Açúcar tem ocupado papel de destaque como maior motor de crescimento para a empresa”, afirma Javier Meza, vice-presidente de Marketing da Coca-Cola América Latina.

A identidade visual das embalagens da Coca-Cola está sendo renovada em todo o mundo como evolução da estratégia de “Marca Única”, lançada mundialmente em 2016, quando todos os rótulos passaram a trazer o disco vermelho no centro. Na América Latina, a atualização de design, que eleva o logotipo ao topo do rótulo, começa pela Coca-Cola Sem Açúcar.

Provocadora e disruptiva, a campanha de lançamento convida a um debate: trata-se da melhor Coca-Cola de todos os tempos? A comunicação, que no Brasil tem previsão de início em junho, incentiva as pessoas a experimentarem o novo sabor para comprovarem que a doçura e o frescor se mantêm inalteráveis como sempre.