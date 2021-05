Tribuna Política | Padre Marco Aurélio não será mais o comandante da Afipe e alega compromisso com outras ocupações

O Padre Marco Aurélio Martins da Silva não aceitará o cargo de presidente da Associação Filhos do Pai Eterno (Afipe), para o qual seria anunciado no fim deste mês. Ele alega como motivo estar ocupado com outras atividades que já desempenha há anos, como a presidência da Vila São Cotolengo, em Trindade, e diretoria da própria Afipe. A expectativa é de que seja imediata a mudança no comando da entidade, que atualmente é dirigida interinamente pelo padre André Ricardo de Melo, que substituiu o Padre Robson de Oliveira. As mudanças serão em todo o comando da Afipe e do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, após ter sido concluída auditoria interna para apurar os casos que envolvem a antiga direção. Essa conclusão, inclusive, teria liberado o arcebispo Metropolitano de Goiânia Dom Washington Cruz a renunciar, já que ele fazia questão de a acompanhar. O Padre Marco Aurélio diz ainda que, atualmente, o déficit mensal da Afipe é de aproximadamente R$ 3 milhões mensais, por causa da queda de 80% da receita após o escândalo envolvendo o Padre Robson.

Galos

Os deputados Amauri Ribeiro (Patriota) e Gustavo Sebba (PSDB) protagonizaram briga na semana passada por causa da prisão de um homem que criava galos de briga, cães e alguns pássaros, todos em situação de maus-tratos.

Noites

Gustavo Sebba foi às redes sociais para criticar a defesa que fez Amauri de “uma pessoa que tem três passagens pela polícia relacionadas a briga de galo.”

Quintais

O caso é assunto municipal, pois foi a Guarda Civil quem fez a diligência ao local, mas Amauri usou xingamentos contra a vereadora Lucíula do Recanto (PSD), que debateu o tema na Câmara de Goiânia, município em que foram resgatados os animais. Gustavo, então, saiu em defesa da vereadora.

Empregos

Goiás foi o quarto estado que mais gerou vagas de empregos na agropecuária no mês de abril, segundo levantamento feito pelo Caged. Foram abertos novos 1.846 postos com carteira assinada.

AGM

Como quer o governo, a aleição da Agência Goiana dos Municípios (AGM) caminha para ter chapa única, com o prefeito de Gameleira de Goiás, Wilson Tavares (DEM), para presidente.

Menos um

O último apoio que Wilson recebeu foi do prefeito de Itauçu, Cleiton Melo (DEM), que também era pré-candidato. Em passagem por Jaraguá, o governador Ronaldo Caiado se reuniu com a maioria dos prefeitos do Vale do São Patrício e pediu apoio à candidatura de Wilson, seu colega de partido.

Menores

A exemplo das patrulhas Rural e Maria da Penha, criadas pelo governo de Goiás na Polícia Militar, o deputado estadual Paulo Cezar Martins (MDB) requereu a criação de uma patrulha para a proteção das crianças e adolescentes. Funcionaria como suporte aos conselhos tutelares e às delegacias da infância e juventude no cumprimento de medidas cautelares e protetivas.

Prioridades

Alinhada às ideias do ministro da Economia, Paulo Guedes, a secretária de Economia em Goiás, Cristiane Schimidt, cumpriu seus dois maiores desafios desde que assumiu a pasta aqui: aprovar o ProGoiás e inserir o estado no Regime de Recuperação Fiscal (RRF).

Pra depois

Ambos eram defendidos por ela, e ela não somente executou determinação do governo. O ProGoiás praticamente sepultou o Produzir e o Fomentar, programas de governos anteriores. A adesão ao RRF, autorizada pelo STF, garante ao estado que sejam mantidos suspensos os pagamentos das dívidas com bancos públicos federais.

Parceria

Foi aprovado pela Assembleia Legislativa, em 2ª discussão e votação, projeto das deputadas Adriana Accorsi (PT) e Lêda Borges (PSDB) que isenta doadoras de leite materno do pagamento de inscrição em concurso público, assim como é concedido aos doadores de sangue.

Microcervejarias

A Câmara Municipal de Goiânia derrubou na CCJ veto do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) ao projeto de Lucas Kitão (PSL) para que as microcervejarias sigam regras mais simples para abertura, semelhantes às de panificadoras, por exemplo, e não como de uma grande indústria cervejeira.

Amigo da gente

A derrubada do veto teve uma ajudinha do líder do prefeito, Sandes Júnior (Progressistas). Ele liberou o voto dos vereadores da base, que já haviam se manifestado favoráveis à matéria, por entender que o projeto não onera o município e gera receita, emprego e renda para os microcervejeiros.

Verde

Rogério Cruz estará presente no lançamento da Semana do Meio Ambiente, realizada pela Amma. O evento será na terça-feira, 1º, às 9h, no Núcleo Socioambiental, que fica dentro do Parque Bernardo Élis, no Residencial Celina Park.

Yes, we can > A ex-senadora Lúcia Vânia (sem partido) participou de live com integrantes femininas do Podemos goiano para falar sobre a importância da mulher na atividade política. A legenda é da base de apoio ao governo estadual e uma das que ela poderá se filiar. Em sua saída da Secretaria de Desenvolvimento Social, Lúcia Vânia deixou claro que quer continuar na vida política e ao lado do governador Ronaldo Caiado (DEM).

1 Boca suja

O advogado Lucas Bernardino de Castro iniciou um recurso de interpelação com: “Escrotíssimo senhor juiz…”. Foi só o começo dos xingamentos dirigidos a cinco juízes.

2 TJ-GO

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em nota, definiu que “a deliberada agressão é um ataque ao Judiciário”, e que os termos “demonstram violência e desrespeito aos magistrados”.

3 Asmego

A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás foi mais dura na defesa dos juízes, e, também em nota, disse “esperar que a OAB-GO adote as medidas necessárias nesse caso.”