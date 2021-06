Alias investe no desenvolvimento de tecnologias próprias para melhorar a experiência dos clientes

Adepta da chamada Nova Economia – que alterou as relações de consumo, colocando o cliente em primeiro lugar – a Alias Tecnologia surge em 2005 propondo soluções versáteis e ágeis por meio de plataformas inteligentes e seguras. Utilizando tecnologia própria, a empresa aposta no contínuo desenvolvimento tecnológico, o que lhe permite antecipar as necessidades dos consumidores e criar soluções cada vez mais ágeis e eficientes em suas áreas de atuação.

No mercado desde agosto de 2019, o E-Registro, um dos produtos da Alias Tecnologia, propõe dar mais confiabilidade e segurança no registro eletrônico dos contratos de financiamento de veículos por meio de um processo totalmente on-line, fácil e seguro. Implantado inicialmente no Paraná, o E-Registro já está presente em nove estados: Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, Minas gerais, São Paulo, Maranhão, Paraíba e Acre.

A plataforma simplifica e facilita o registro de contrato por meio da integração entre os sistemas do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), instituições credoras, e E-Registro. “Por meio desse sistema, é possível fazer a gestão, o arquivamento e registro eletrônico de contratos de financiamento de veículos com cláusula de alienação fiduciária de forma integrada com o Detran”, explica Marcelo Ciscato, diretor da empresa.

O sistema diminui a burocracia do processo, tornando o registro de contratos dessa natureza mais simples e rápido para as instituições credoras e mais barato para órgãos públicos e empresas envolvidas. “O software foi desenvolvido pensando em se criar a melhor experiência para os usuários, com agilidade, praticidade e possibilidade de integração, reduzindo consideravelmente os esforços operacionais”, observa Ciscato.

O E-Registro também está integrado à plataforma Confia, que possibilita a assinatura avançada dos contratos de financiamento. A Confia notifica, identifica e formaliza as assinaturas dos contratos por meio da captura de dados, cruzamento de informações e validações com dados de Big Data, bem como o uso de dispositivos registrados e tecnologia biométrica. Tudo de forma 100% on-line e com base em rígidos processos de segurança.

A Alias se preocupa principalmente com a segurança dos dados de seus clientes, por isso todos os processos e produtos estão aderentes à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). “Antes mesmo de a LGPD entrar em vigor, em 2019, a empresa já estava empenhada no assunto, tendo planos e estratégias formuladas e aplicadas no dia a dia. Tal procedimento resulta em um alto patamar de controle e rigidez no tratamento, compartilhamento e armazenamento dos dados e informações a que tem acesso”, explica Ciscato.