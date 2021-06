Governo Federal confirma Goiânia como uma das Sedes da Copa América

Após receber aval presidencial e também a confirmação do Governador Ronaldo Caiado, Goiânia passa a figurar entre as cidades que participarão do circuito da Copa América. Em publicação pelo Twitter, Caiado disse:

“Goiás foi consultado sobre a disponibilidade para receber jogos da Copa América. Conversamos com nossa equipe técnica e determinei uma série de condições para que os jogos fossem em Goiânia. (Siga o fio)”

Em vídeo publicado nas redes sociais, a Conmebol confirmou que as cidades de Brasília, Cuiabá, Goiânia e Rio de Janeiro serão as sedes da Copa América. O presidente da entidade sul-americana, Alejandro Domínguez, garantiu que a competição será sem público e espera divulgar a nova tabela em breve

O ministro da Casa Civil, general Luiz Eduardo Ramos, anunciou em suas redes: “Confirmada a Copa América no Brasil. Venceu a coerência! O Bandeira do Brasil que sedia jogos da Libertadores, Sul-Americana,sem falar nos campeonatos estaduais e brasileiro, não poderia virar as costas para um campeonato tradicional como este. As partidas serão em MT, RJ, DF e GO, sem público.”.