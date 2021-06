Prefeitura lança serviço inédito de entrega de árvores em residências

Foi lançado nesta terça-feira (1), pela Prefeitura de Goiânia, um programa de entrega domiciliar de mudas nativas do Cerrado, o Disque-Árvore. A ação abre as atividades da Semana do Meio Ambiente na capital. Serão disponibilizadas até duas mudas por cidadão para plantação dentro ou na calçada das residências. Para solicitar a muda, basta enviar uma mensagem pelo aplicativo WhatsApp para o número (62) 99330-7995.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, explica que a iniciativa visa aumentar a área verde da cidade. “Queremos avançar na arborização do município para tornar Goiânia uma cidade cada vez mais verde”, disse. O serviço é oferecido pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma), que receberá as solicitações e avaliará o espaço disponível pelo morador para indicar qual a melhor espécie para o local. Depois, será feita a entrega da muda em domicílio. Caso o morador precise de ajuda, os servidores da agência auxiliarão também com o plantio das espécies.

O presidente da Amma, Luan Alves, explica que ação visa um novo conceito, mais próximo da população, para ampliar a cobertura vegetal da cidade. “Disponibilizaremos cinco mil mudas de árvores nessa fase inicial do projeto com o lançamento de uma política pública de arborização mais incisiva e direta”, diz o presidente.

De acordo com a Amma, o impacto no meio ambiente será refletido no futuro, com a amenização do clima da cidade e regularidade das chuvas. “A presença das árvores é fundamental para a produção de oxigênio e para a qualidade do ar que respiramos, além de evitar a erosão do solo e tornar a paisagem mais agradável, ampliando a sensação de bem-estar”, acrescenta o presidente Luan Alves.