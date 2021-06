Zoológico e Mutirama abrem no feriado

A Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul) manterá o funcionamento normal do Zoológico de Goiânia e do Parque Mutirama nesta quinta-feira (3), feriado de Corpus Christi, e na sexta-feira dia (4), além do funcionamento normal no sábado e domingo.

Para o presidente da Agetul, Valdery Jr., a iniciativa de manter os parques aberto é proporcionar mais uma opção de lazer no feriado. Ele lembra que o novo decreto de nº 3.110, publicado no dia 29 de maio, reduz o número de frequentadores do Zoológico e Mutirama a 30%, seguindo as medidas de prevenção ao coronavírus.

Parque Mutirama

Valdery acrescenta que, desde a reabertura dos dois parques, todos os protocolos recomendados pelas autoridades de saúde e da vigilância sanitária estão sendo seguidos, como distanciamento de 1,5 m na fila de entrada e dentro dos parques, aferição de temperatura, uso obrigatório de máscaras e vários pontos com álcool em gel.

O Zoológico de Goiânia abre de quarta-feira a domingo das 8h30 às 17 horas. O Mutirama funciona de quinta-feira a domingo das 10 horas às 16 horas.