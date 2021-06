Hemorrede Pública de Goiás funcionará nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, 4 de junho, todas as unidades da Hemorrede Pública de Goiás irão funcionar normalmente para a doação de sangue no Estado de Goiás. O déficit dos estoques está em 20% e a ação tem como objetivo de aumentar o número de bolsas de todas as unidades. Os voluntários podem se dirigir a qualquer unidade e efetuar a doação em Goiânia, Rio Verde, Jataí, Catalão, Ceres, Iporá, Quirinópolis, Formosa e Porangatu. Para maior comodidade, o doador também efetuar o agendamento pelo site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457.

Para a diretora-geral da Hemorrede Pública, Denyse Goulart, esta ação é importante para melhorar o déficit dos estoques em todo o estado de Goiás, sobretudo de plaquetas, pois a validade é de apenas cinco dias. “Por causa do feriado prolongado, as pessoas viajam e isso pode ocasionar acidentes, e consequentemente, um aumento do consumo dos hemocomponentes. E também com o aumento de casos de covid-19, a demanda por sangue e demais derivados aumenta”, ressalta a diretora.

Novo Hemocentro

Inaugurado no dia 1º de junho, o Hemocentro Coordenador Professor Nion Albernaz conta agora 12 novas cadeiras para a coleta convencional de sangue e outras quatro para coleta de plaquetas por aférese, que estão em uma sala exclusiva. Com isso, além de reduzir o tempo de espera no atendimento, o Hemocentro oferece um ambiente mais confortável aos doadores de sangue. A capacidade também aumentou, passando de 190 coletas por dia para 360.

Quem pode doar?

Para fazer uma doação de sangue é necessário estar saudável, ter peso acima de 50 kg, apresentar documento com foto válido em todo o território nacional e idade entre 16 e 59 anos, sendo que antes de completar 18 anos é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis. A orientação é que doadores acima de 60 anos fiquem em casa, visto que são pessoas do grupo de risco do novo coronavírus.

Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer uma doação. Já para vacina contra gripe, o prazo é de 48 horas. No caso da vacina contra o novo coronavírus é preciso esperar 48 horas após a Coronavac e sete dias após a aplicação das demais. Pessoas que tiveram contato com pacientes infectados ou com suspeita de covid-19 devem ficar 14 dias sem poder doar, já para quem foi considerado caso suspeito ou confirmado, o prazo de inaptidão é de 30 dias após a remissão dos sintomas.

A orientação é que os voluntários façam o agendamento da doação no pelo site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457, e que não deixem usar máscara cobrindo a boca e o nariz, para irem até o local de doação.