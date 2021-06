Governo de Goiás anuncia 11 milhões da iniciativa privada para o programa Juntos pelo Araguaia

No Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 05 de Junho, a maior iniciativa de recuperação ambiental do mundo alcança um total de R$ 43 milhões em investimentos. Apoio da farmacêutica Hypera Pharma vai recuperar área de 166 hectares nos municípios de Santa Rita do Araguaia e Portelândia. Viveiro será construído em Mineiros, com capacidade de produzir 500 mil mudas nativas por ano.

Segundo o governador, “Já é um programa que está em fase de instalação. Não é algo que vai acontecer. Já está acontecendo”. Ele explica que nunca foi feito algo parecido no mundo, a exemplo dessa iniciativa que prevê recuperar 10 mil hectares de terra, com combate a voçorocas, proteção de cabeceiras e recuperação de matas ciliares. “Temos credibilidade moral para dizer: nós sabemos produzir, respeitamos o meio ambiente e também sabemos recuperá-lo aonde ali existiu algum excesso”, disse Caiado.

A titular da Semad, Andréa Vulcanis, disse que o rio está morrendo sufocado, pois a região tem solo frágil e arenoso. Com o desmatamento e retirada da vegetação nativa, esse solo fica solto e a chuva leva todo ele para dentro dos cursos d’água, causando assoreamento. “Isso implica na perda de biodiversidade, de nossos peixes e, daqui a pouco, na perda do turismo, que é tão relevante nesta região”, disse. “O Juntos pelo Araguaia se apresenta neste novo lote como um avanço, uma entrega efetiva, o projeto saindo do papel. Como tudo que acontece no governo Caiado, os projetos não ficam só na promessa”, destacou.

Juntos pelo Araguaia

Lançado em 05 de junho de 2019, o programa Juntos pelo Araguaia visa revitalizar as cabeceiras do rio, que passa pelos Estados de Goiás, Mato Grosso, Tocantins e Pará. Na primeira etapa, a meta é recuperar 10 mil hectares de áreas degradadas às margens do rio e de seus afluentes. Desde o seu lançamento, há dois anos, o programa já acumula investimentos que somam R$ 43 milhões e que estão sendo revertidos em ações nos 16 municípios goianos que formam a Bacia do Alto Araguaia. Do lado mato-grossense outras 12 cidades integram o projeto.

Entre os investidores está também a empresa Anglo American, que destinou R$ 7 milhões que vão beneficiar cerca de outros 100 hectares, bem como a Rumo Logística que destinará R$ 24,9 milhões ao programa, com lote ainda a ser definido.

